ConfImpresa Puglia, Rino De Martino: 'Università e Imprese finanza innovativa'

ConfImpresaitalia risulta tra le migliori Associazioni Datoriali d’Italia. Le Relazioni Collaborative tra Università e Imprese Finanza Innovativa - Blockchain & Criptovalute nel mondo della Ricerca 4.0" Nuove Opportunità!

La giunta nazionale si è riunita venerdì 15 luglio 2022 ad Agrate Brianza (MB) presso la sala convegni dell’Hotel Mercure. L’incontro era finalizzato alla presentazione e alla sottoscrizione degli accordi di partnership con il Direttore generale Alfonso Lovito dell’Università E-CAMPUS.

Con l’accordo sottoscritto, tutte le sedi di Confimpresaitalia diventano "Polo di Studio E-CAMPUS" su tutto il territorio nazionale. Un tassello importante che proietta Confimpresaitalia nella formazione per le nuove generazioni imprenditoriali.

Un altro importante accordo sottoscritto con il Presidente Flavio Miglioli e il Direttore generale AUXILIA FINANCE spa - F.I.A.I.P. è quello di finanziare e assicurare le imprese in difficoltà, per permettere loro una ripresa rapida. Inoltre con il Professor Fiorenzo Manganiello, Docente Blockchain e Cripto Currency Geneva Business School - Svizzera, si è parlato della Finanza Innovativa e di nuove forme di investimento del denaro.

Il Presidente Luigi Manganiello ha presentato tutti i Dirigenti Lombardi che si sono riuniti in Brianza, congratulandosi per il buon lavoro fin qui svolto, ringraziando in particolare Giuseppe Mancuso Vice Presidente Confimpresaitalia. Presenti ai lavori anche alcuni parlamentari: gli onorevoli Paola Farassinetti, Alessio Butti e Federico Romani.

Ma la verà notizia è che Confimpresaitalia risulta tra le migliori Associazioni Datoriali d’Italia ed entra nella Confederazione Nazionale Intese Imprese, quindi con il rinnovo in questi giorni dell’CCNEL, Confimpresaitalia farà parte del tavolo di concertazione con un proprio seggio di rappresentanza.

Dalla Puglia non poteva mancare Rino de Martino Vice Presidente con Delega al Mezzogiorno, che si è congratulato con tutti gli ospiti ed espresso l'orgoglio per gli ottimi accordi sottoscritti, auspicando che "Covid o guerre non rallentino più la crescita di Confimpresaitalia e di conseguenza, in generale, delle imprese Italiane".

