Confindustria, Assise Piccola Industria a Bari 'Ascolto. Coraggio. Impresa'

Sostenere la trasformazione digitale delle imprese con un sistema di incentivazione che abbia una durata di medio termine

. Potenziare le competenze presenti in azienda rendendo il credito di imposta formazione 4.0 stabile nel tempo. In particolare, per il credito d’imposta per gli investimenti 4.0 si ritiene utile approfondire la possibilità di rivederne le aliquote e l’ambito temporale di applicazione, con particolare attenzione alle imprese di minori dimensioni; per quanto concerne invece il credito d’imposta R&S, potrebbe essere approfondita l’idea di equiparare le Pmi Innovative alle startup Innovative, consentendo quindi alle aziende beneficiarie di avere un’intensità di agevolazione maggiorata quando commissionano R&S a Pmi Innovative. Da valutare, inoltre, meccanismi per una fruizione dell’incentivo in tempi più rapidi per le PMI.