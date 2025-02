Confindustria Giovani Bari, mobilitazione d'idee per la città

‘Terra di Bari. Stati generali dei giovani’ è il titolo di una nuova iniziativa dei Giovani Imprenditori di Confindustria Bari e Barletta Andria Trani, che chiama i giovani del mondo imprenditoriale e del mondo delle professioni a confrontarsi sull’ideazione di iniziative per la crescita delle giovani generazioni di professionisti del territorio metropolitano.

Questa mobilitazione di idee, che si articolerà in tavoli tematici di lavoro, è stata presentata nella sede di Confindustria Bari e BAT, da Christian Tomasicchio, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Bari e BAT con il saluto e gli auguri al progetto di Sergio Fontana, presidente Confindustria Bari e BAT Jacopo Antonio Ciccarelli, componente del Gruppo di Confindustria Bari e BAT ed AIGA Bari e coordinatore degli Stati Generali dei Giovani Terra di Bari, insieme a Valeria Di Bari, Presidente della Consulta Giovani imprenditori della CCIAA di Bari, Domenico Antonacci, Presidente dei Giovani ANCE Bari e BAT, Daniele Lucente, Presidente dell’Associazione dei Giovani Avvocati di Bari, Vito Cinquepalmi, Presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Commercialisti di Bari, Roberto Capozza, Presidente dell'Agifar Bari - Associazione dei Giovani Farmacisti di Bari e BAT.





L’intento è quello di promuovere e tutelare gli interessi dei giovani professionisti e imprenditori operanti nei territori di Bari e della BAT, sostenendo lo sviluppo professionale, sociale ed economico attraverso una rete di collaborazione tra le diverse categorie professionali e imprenditoriali giovanili, al fine di affrontare in maniera congiunta le problematiche comuni.

A questo scopo i tavoli di lavoro si impegneranno per organizzare attività di formazione e aggiornamento professionale e lavoreranno per contribuire all’attivazione di politiche a favore dei giovani professionisti e imprenditori, in particolare in tema di accesso al credito, di semplificazione burocratica e di promozione dell’innovazione.

Un’attenzione particolare sarà dedicata alla promozione di iniziative di responsabilità sociale d’impresa e a progetti di sviluppo sostenibile, anche in collaborazione con enti pubblici e privati. Tutto ciò rafforzando il dialogo tra il mondo delle imprese, delle professoni e delle istituzioni locali, regionali e nazionali.

Il confronto di idee si articolerà in 8 tavoli tematici:

Dipartimento Legale e Normativo con l’AIGA (Giovani Avvocati); Dipartimento Infrastrutture e Imprese e con i Giovani ANCE Bari BAT e Giovani di Confindustria Bari BAT; Dipartimento Agricoltura e Sostenibilità con l’invito a Coldiretti Giovani Puglia; Dipartimento Economico e Fiscale con l'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; Dipartimento per la Salute Pubblica con i Giovani Farmacisti e l’invito ai Medici Specializzandi; il Dipartimento Innovazione e Tecnologia, il Dipartimento Relazioni Istituzionali e Advocacy e il Dipartimento Formazione e Networking che coinvolgeranno tutti gli Ordini e le Associazioni giovanili della Consulta dei giovani imprenditori della CCIAA.

