Congresso ANMCO-SIC Cardio & More cardiologia e dintorni

Il 18 e 19 aprile si terrà a Bari il congresso annuale congiunto ANMCO-SIC (Associazione Nazionale dei Medici Cardiologi Ospedalieri e Società Italiana di Cardiologia) regioni Puglia e Basilicata 2024 Cardio & More Cardiologia e dintorni.

In base ai dati raccolti dal Progetto Cuore dell’Istituto Superiore della Sanità, le malattie cardiovascolari continuano ad essere la principale causa di morte in Italia: alla cardiopatia ischemica è riconducibile il 28% dei decessi, agli accidenti cerebrovascolari il 13%. Rappresentano dunque la causa di oltre il 40% di tutti i decessi nel nostro Paese.

E quando non sono letali, le patologie cardiovascolari modificano profondamente la qualità della vita, incidendo sui costi del Sistema Sanitario Nazionale: i farmaci cardiovascolari rappresentano la classe terapeutica a maggiore spesa (49,51 euro pro capite) e consumo (486,89 DDD) (Aifa, Rapporto Nazionale L’Uso dei Farmaci in Italia 2021)

L’allungamento della vita media della popolazione e il miglioramento degli standard di cura generano un aumento delle cronicità e quindi della complessità assistenziale, a causa di molteplici comorbidità che influiscono sulla patologia cardiovascolare e sono ad essa legate a doppio filo.

“Le condizioni di comorbilità che riscontriamo più frequentemente sono a carico del sistema renale, del sistema nervoso centrale e, più di recente, assistiamo a un aumento delle patologie connesse all’uso di farmaci oncologici e chemioterapici - spiega il dottor Ennio Carmine Luigi Pisanò, presidente regionale Puglia ANMCO - ed è per questo che la multidisciplinarietà, uno dei temi cardine del congresso Cardio & More Cardiologia e dintorni, è uno degli aspetti fondamentali delle nostre strategie assistenziali: il paziente complesso deve essere gestito da un “Team” di Specialisti che cooperano alla soluzione dei suoi problemi".

“Oltre che con i colleghi di tutti i settori specialistici, è fondamentale il rapporto che il cardiologo stabilisce con i medici di famiglia, che operano in trincea. Sono loro a cogliere i primi sintomi delle patologie cardiovascolari e, sempre loro, a vigilare che il paziente assuma correttamente i farmaci, una volta risolta la fase acuta” - aggiunge il dottor Pisanò - al di là della cura farmacologica, la sfida più ardua per tutti i professionisti della salute è convincere il paziente a rinunciare alle abitudini sbagliate (fumo, alimentazione scorretta, sedentarietà): adottando uno stile di vita sano si possono evitare recidive che possono essere ben più pericolose per il cardiopatico”.

In questa ottica il programma del Congresso prevede una serie di Sessioni che affrontano le complessità fisiopatologiche, diagnostiche e terapeutiche che legano le patologie cardiovascolari con quelle oncologiche, neurologiche, nefrologiche. Nell’ottica della multidisciplinarietà verrà inoltre approfondito il ruolo dell’Imaging integrato nelle sue più recenti acquisizioni e della Analisi Genetica, in particolare rapporto con le Cardiomiopatie. Una Sessione Miscellanea presenterà argomenti di particolare attualità ed interesse. Sono inoltre previste Sessioni dedicate alle più recenti tendenze nell’ambito della Emodinamica/Cardiologia Strutturale e della Elettrofisiologia/Cardiostimolazione, e una Sessione che approfondirà argomenti legati alla gestione del Paziente affetto da Scompenso Cardiaco e alla Telemedicina.

“Con lo spazio riservato alla presentazione di Casi Clinici stimolanti da parte di giovani Cardiologi - conclude Pisanò - abbiamo inteso guardare con fiducia al futuro della Cardiologia e sottolineare che, con tutte le difficoltà del Sistema Sanitario Nazionale, la Cardiologia rappresenta una delle branche di maggior sviluppo, oltre che essere molto affascinante per i giovani medici, i quali ricevono un’ottima preparazione nelle nostre strutture, potendo iniziare a frequentare anzitempo le corsie e fare così esperienza”.

Il presidente regionale dell’ANMCO, infine, mette in luce il ruolo dell’Associazione nella promozione di iniziative miranti ad incentivare percorsi condivisi tra medicina specialistica e medicina territoriale, citando la positiva esperienza condotta in Puglia grazie al Progetto PONTE, che ha permesso di strutturare un follow-up ambulatoriale per tutti i pazienti dopo un evento coronarico acuto o dopo ricovero per SC, attraverso il coinvolgimento dei cardiologi dei centri Hub, Spoke, dei cardiologi territoriali e dei Medici di Medicina Generale, consentendo un’adeguata presa in carico.

PROGRAMMA GIOVEDÌ, 18 APRILE

08.30 Registrazione dei partecipanti

09.00 Introduzione al Congresso e presentazione degli obiettivi formativi

Saluto delle Autorità

SESSIONE PARALLELA - SALA A

CARDIO-ONCOLOGIA

Moderatori: Natale Daniele Brunetti, Nicola Di Renzo, Adriana Mallardi

09.30 Cardiotossicità da chemioterapici: prevenzione, diagnosi e trattamento

Chiara Lestuzzi

09.45 Gestione della Fibrillazione Atriale nel paziente oncologico

Stefano Oliva

10.00 Trombo-embolismo venoso e neoplasia

Domenica De Laura

10.15 Interessamento cardiaco neoplastico secondario

Gianpaolo D’Addeo

10.30 Caso Clinico su invito - Quando un problema cardiovascolare rivela una neoplasia…

Francesco Mautone

10.40 Discussione sui temi precedentemente trattati

Discussant: Giuseppina Chiarello, Giuseppina Gallucci, Claudia Resta, Debora Ruggeri

11.00 Coffee Break

CARDIO-NEFROLOGIA

Moderatori: Michele Accogli, Vito Casamassima, Loreto Gesualdo, Andrea Passantino

11.30 Funzionalità renale e terapie cardiovascolari: un rapporto biunivoco

Luisa De Gennaro

11.45 La decongestione nello scompenso cardiaco acuto

Antonia Mannarini

12.00 Denervazione renale: quando e per chi?

Fortunato Iacovelli

12.15 Nefropatia da contrasto: le procedure ed i pazienti più a rischio

Michele A. Clemente

12.30 Caso Clinico su invito - Quando il cardiologo chiama il nefrologo…

Antonio Vitullo

12.40 Discussione sui temi precedentemente trattati

Discussant: Annamaria Dachille, Giuseppe De Iaco, Claudio Perrone, Maria Giuseppina Veglia

SESSIONE PARALLELA - SALA B

I L PAZIENTE CON SCOMPENSO CARDIACO TRA COMPLESSITÀ CLINICA E ASSISTENZIALE

Moderatori: Silvana Brigido, Giampiero Di Clemente

09.30 Lo Scompenso Cardiaco: una patologia in continua evoluzione

Elvira Bruno

09.45 Management del Paziente con Scompenso Cardiaco: le competenze dell’Heart Failure Nurse in una prospettiva europea

Michela Barisone

10.00 Il ruolo infermieristico nell’ambulatorio dello scompenso: gestione del trattamento farmacologico

Anna Cavallo

10.15 L’importanza di una dieta bilanciata nel Paziente con Scompenso Cardiaco

Antonella Manfredi

10.30 La Riabilitazione del Paziente con Scompenso Cardiaco: il ruolo del fisioterapista

Angelo Nuzzolese

10.45 Discussione sui temi precedentemente trattati

11.00 Coffee Break

TELEMEDICINA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA: LE NUOVE FRONTIERE IN CARDIOLOGIA

Moderatori: Bruna Di Modugno, Francesco Germinal, Vincenzo Lopriore

11.30 La Telemedicina: una nuova risorsa per il monitoraggio del Paziente con Scompenso Cardiaco

Carmela Cito

11.45 Terapia di Resincronizzazione Cardiaca (CRT) nel paziente scompensato: aspetti clinico-assistenziali

Maurelio Lauretti

12.00 Le vie di accesso non sono infinite… importanza dell’imaging durante l’impianto di dispositivi cardiaci

Roberto Petruzzi

12.15 Il trattamento con ultrafiltrazione nel Paziente scompensato: cosa c’è di nuovo?

Porzia Mignozzi

12.30 Il trattamento con ECMO nel Paziente con Scompenso Cardiaco avanzato

Enrico Squiccimarro

12.45 Discussione sui temi precedentemente trattati

13.00 NO ECM

Assemblea dei Soci ANMCO Puglia e Basilicata

14.00 Lunch

SESSIONE PLENARIA

CARDIO-NEUROLOGIA

Moderatori: Giuseppe Colonna, Marco Petruzzellis, Giandomenico Tarsia

15.00 Cardio-neuromodulazione: quali prospettive?

Antonio Di Monaco

15.15 Dispositivi impiantabili e indossabili per il paziente con disturbo di circolo cerebrale

Rossella Troccoli

15.30 Percorso diagnostico-terapeutico dell’ESUS

Antonio Tondo

15.45 Sindrome di Tako-Tsubo come cardiopatia neuromediata

Francesco Santoro

16.00 Caso clinico su invito - Un caso particolare di ictus cardioembolico

Nicolò Soldato

16.10 Discussione sui temi precedentemente trattati

Discussant: Vincenzo De Marzo, Elena Marino, Giovanna Rodio, Maria Carmela Scianaro

NUOVE TENDENZE IN EMODINAMICA/CARDIOLOGIA STRUTTURALE

Moderatori: Elia Iorio, Claudio Larosa, Carlo Vigna

16.30 La valutazione invasiva della riserva coronarica: il concetto di “Full physiology”

Dionigi Fischetti

16.45 “Tips and Traps” nella chiusura percutanea dell’auricola sinistra

Katya Lucarelli

17.00 TAVI nel paziente a basso rischio: solo una questione di “durability” della protesi?

Alfredo Marchese

17.15 Discussione sui temi precedentemente trattati

Discussant: Marco Basile, Alessandro Cafaro, Antonio Centola

17.30 Chiusura lavori prima giornata

PROGRAMMA VENERDÌ, 19 APRILE

SESSIONE PLENARIA

CARDIOMIOPATIE E GENETICA

Moderatori: Gaetano Citarelli, Cinzia Forleo, Stefania Marazia

09.00 Linee guida ESC 2023: buone le prime?

Massimo Imazio

09.15 Quando chiedere aiuto all’indagine genetica

Paola Orsini

09.30 Sindrome di Brugada: basta un ECG?

Ennio C. L. Pisanò

09.45 Cardiomiopatia “scarsamente dilatata”: una nuova entità nosografica?

Francesco Mangini

10.00 Caso clinico su invito - Un caso di cardiomiopatia a fenotipo ipertrofico…

Maria Cristina Carella

10.10 Discussione sui temi precedentemente trattati

Discussant: Daniele De Feo, Simona Rosania, Roberta Ruggieri

10.30 LETTURA - Prevenzione della morte improvvisa cardiaca: quali le strategie vincenti?

Relatore: Massimo Grimaldi

Introduce: Pasquale Caldarola

11.00 Coffee Break

CARDIO-ANTOLOGIA

Moderatori: Giacinto Calculli, Marco Matteo Ciccone, Giovanni Carlo Piccinni

11.30 Aritmie ventricolari nello sportivo

Alessandro Zorzi

11.45 Obesità e diabete: nuovi approcci farmacologici per la riduzione del rischio cardiovascolare

Pietro Scicchitano

12.00 Ipercolesterolemia: nuove soluzioni per un vecchio problema

Francesco Bartolomucci

12.15 Ipertensione polmonare: nuovi approcci terapeutici

Carlo D’Agostino

12.30 Discussione sugli argomenti precedentemente trattati

Discussant: Zefferino Palamà, Amedeo Picciolo, Vito Sollazzo

13.00 LETTURA - Scompenso cardiaco: nuovi approcci terapeutici tra clinica e funzione ventricolare sinistra

Relatore: Massimo Iacoviello

Introduce: Francesco Massari

13.30 Lunch

CARDIO-IMAGING

Moderatori: Paolo Colonna, Margherita Ilaria Gioia, Cosimo Greco

14.30 Endocardite: il ruolo dell’imaging integrato

Giampaolo Luzi

14.45 RMN nei differenti fenotipi di cardiomiopatia: quale significato prognostico

Grazia Casavecchia

15.00 Cardio TC: cosa il cardiologo deve conoscere

Andrea Igoren Guaricci

15.15 Ecostress nella valutazione delle valvulopatie

Marco Fabio Costantino

15.30 Caso clinico su invito - L’immagine dell’anno…

Miriam Albanese

15.40 Discussione sugli argomenti precedentemente trattati

Discussant: Francesca Cortese, Ilaria Dentamaro, Gian Paolo Giorda, Antonio Magnante, Rosanna Pugliese

NUOVE TENDENZE IN ELETTROFISIOLOGIA/ CARDIOSTIMOLAZIONE

Moderatori: Andrea Andriani, Massimo Vincenzo Bonfantino, Giovanni Luzzi, Domenico Potenza

16.00 Cos’è e come si ottiene una stimolazione cardiaca “Fisiologica”?

Cosimo Mandurino

16.15 Fibrillazione Atriale: controllo del ritmo o della frequenza? Come e per quali pazienti

Luigi Mancini

16.30 Terapia elettrica dello scompenso cardiaco nel 2024

Pierluigi Pellegrino

16.45 Discussione sugli argomenti precedentemente trattati

Discussant: Rinaldo Giaccari, Rafel Sai, Paolo Sasanelli

17.00 PREMIAZIONE del miglior caso clinico dei cinque presentati su invito

Giuria: Antonio Amico, Matteo Di Biase, Stefano Favale, Gianfranco Ignone, Tommaso Langialonga, Donato Melissano

17.30 Chiusura dei lavori e compilazione dei questionari ECM

-------------------------

Codice evento 669-409026

Crediti assegnati n. 8.4

Ore formative: 12

L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria e dà diritto a: partecipazione alle sessioni scientifiche, coffee break, lunch, attestato di partecipazione. La domanda di adesione dovrà essere effettuata online collegandosi al sito www.meeting-planner.it, sezione “Calendario eventi”cliccando su “Eventi residenziali”.

200 Partecipanti totali: Medici, Farmacisti e Infermieri.

- Medici chirurghi (Discipline accreditate: Anestesia e rianimazione, Cardiochirurgia, Cardiologia, Endocrinologia, Geriatria, Malattie dell’apparato respiratorio, Medicina dello Sport, Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Medicina generale (medici di famiglia), Medicina interna, Medicina legale, Neurologia, Oncologia, Reumatologia)

- Farmacisti (Discipline accreditate: Farmacista di altro settore, Farmacista pubblico del SSN, Farmacista territoriale)

- Infermieri

(gelormini@gmail.com)