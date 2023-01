Congresso PD, Loredana Capone coordinerà mozione Elly Schlein

Con una nota diffusa, Loredana Capone, comunica il suo ruolo in Puglia relativamente al prossimo Congresso del Partito Democratico: "Elly Schlein mi chiede di coordinare la sua mozione in Puglia insieme a Titti De Simone e Paolo Campo. Accetto con orgoglio e responsabilità. Lo farò senza puzza sotto il naso, senza pensare che è tutto perfetto così e non si debba cambiare niente".

"Inutile nascondersi dietro un dito - scrive Loredana Capone - i sondaggi ci danno al 15%, minimo storico per un partito che nasce con l’anima popolare. Allora oggi l’obiettivo non è farsi la guerra dentro, che ciascuno sia libero e sopratutto felice di sostenere la propria causa!, ma aprire a tutte e tutti coloro che nel Partito Democratico vogliono avere ancora fiducia, oppure vogliono entrarci perché credono nei valori difesi e nelle proposte, o ancora, perché in questi candidati intravedono una possibilità di ricostruzione, una speranza che fino a oggi sentivano di aver smarrito. In ogni caso è solo un bene".

"E attenzione, non abbiamo bisogno del ‘salvatore’, ma abbiamo certamente bisogno di una o un leader che sappia smuovere i sogni e contemporaneamente aiutarci a costruire il Pd delle proposte, che si prendono davvero cura delle persone, e non un Pd che si fa i conti per tenere le poltrone calde in vista dei prossimi appuntamenti elettorali".

"Per questo ho scelto di sostenere Elly - ribadisce la presidente del Consiglio Regionale pugliese - perché da giorni incontro persone, giovani, adulti, anziani, studenti, lavoratori, disoccupati, che ‘m’interrogano’ con passione sul futuro del nostro partito, del nostro Paese e del Sud in particolare, che vogliono sapere quale è la visione, quali sono le strategie che questo centrosinistra mette in campo per fare stare meglio i cittadini che, diciamocelo, non guardano più all’Italia con quella fiducia che ha avuto, invece, la mia generazione. E la parte più bella di tutta questa storia è che a farlo è soprattutto chi del partito, finora, si è sempre disinteressato".

"Ecco io sono profondamente convinta che la politica è competenza, impegno, coerenza, onestà, ma è anche passione, immensa passione: per l’altro, per chi amiamo e anche per chi non amiamo, per chi incontriamo per strada ed è sereno e per chi, invece, ci stringe la mano, ci guarda negli occhi e con tutta la dignità del mondo ci chiede solo di aiutarlo".

"Da quella passione, così forte da contagiare chiunque ci si imbatta e che trova la sua essenza più profonda nella parola più bella di tutte, reciprocità - conclude Loredana Capone - oggi possiamo e dobbiamo ripartire, insieme. Dura solo ciò che è reciproco, è la chimica dell’amore".

