Consiglio regionale al Columbus Day, Capone: 'Puglia protagonista a New York'

Si sono concluse con la lunga parata sulla 5Avenue le iniziative organizzate a New York nell’ambito del progetto Turismo delle radici alle quali ha partecipato il Consiglio regionale della Puglia. Il carro di Italea, in testa al corteo dei festeggiamenti del Columbus Day, ha conquistato il numeroso pubblico con la musica popolare salentina e l’esibizione di Antonio Castrignanò & Taranta Sounds.





Una festa del tricolore dedicato agli italiani in America. Tantissimi i pugliesi presenti che hanno accolto con grande emozione la delegazione pugliese con la Presidente del Consiglio regionale Loredana Capone e il consigliere regionale Napoleone Cera.

Il consiglio pugliese è stato invitato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci) a partecipare agli eventi di promozione del Progetto “Il Turismo delle Radici - Una Strategia Integrata per la ripresa del settore del Turismo nell’Italia post Covid-19”. Nel quadro di questo progetto il ministero ha organizzato una campagna promozionale all’estero in occasione del 2024, che è l’Anno delle radici italiane nel mondo. Il progetto è finanziato dal Ministero degli Esteri con i fondi previsti dalla missione 1 “Turismo e cultura” del Pnrr.





Nei giorni a New York il Consiglio regionale ha allestito la mostra fotografica dal titolo “La Puglia e i suoi musei un viaggio sentimentale”, un percorso poetico che racconta il rapporto tra la storia e questa terra, e nello stesso tempo crea una mappatura della ricchezza artistica in questa regione. La mostra è stata allestita presso Calandra Istitute- National Association Building. Presentato anche il cortometraggio “Back to my apulian roots” del regista Mimmo Mongelli.

La presidente del Consiglio Regionle, Loredana Capone, ha rappresentato la Puglia durante due importanti eventi di networking organizzati da Italea (Maeci), alla presenza di giornalisti, influencer e operatori economici.





In questa occasione c’è stato anche l’incontro con il console a New York Fabrizio Di Michele e con John Mustaro presidente di una delle più corpose Federazioni dei pugliesi negli Stati Uniti.

“È stata una grande occasione di marketing territoriale per la Puglia - ha spiegato la Presidente Loredana Capone - abbiamo incontrato e tessuto relazioni con molti pugliesi che si sono affermati, grazie al loro talento e alle loro competenze, negli Stati Uniti. Nello stesso tempo abbiamo cercato di far conoscere all’estero la cultura e le tradizioni della nostra terra con lo scopo di provocare un 'turismo del ritorno'."





"Ci sono immigrati di seconda e terza generazioni che non hanno mai visto la Puglia ed è soprattutto a loro che ci siamo rivolti. Il nostro messaggio è stato diretto alle nuove generazioni affinchè vengano a conoscere le loro radici e a vivere la Puglia non come semplici turisti o visitatori, ma da pugliesi. Da 20 anni portiamo la Puglia nel mondo e i risultati degli ultimi anni confermano la bontà di questa strategia”.

(gelormini@gmail.com)