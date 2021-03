Consiglio regionale Puglia, il TAR assegna 2 seggi in più all'opposizione

Raffaele Fitto commenta con soddisfazione la sentenza del TAR sulle assegnazioni di seggi al Consiglio Regionale pugliese dopo le elezioni dello scorso settembre.

“Avevamo ragione nell’interpretare la legge elettorale della Puglia - sottolinea Fitto - non era una sterile e strumentale polemica politica rivendicare per l’opposizione in Consiglio regionale due seggi in più. Oggi i giudici del Tar hanno ristabilito quella che era una stortura della rappresentatività democratica: la maggioranza di centrosinistra è a 27 e non a 29 consiglieri.

“Questo significa che per il centrodestra ci saranno due consiglieri regionali in più: Antonio Scalera de La Puglia Domani e Vito De Palma di Forza Italia. Ad entrambi i migliori auguri di buon lavoro”.

