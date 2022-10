Conversano, l’antifragilità per fermare la Xylella

Trasferire le ultime competenze della comunità scientifica per fronteggiare l’invasione della Xylella, che continua ad avanzare con i suoi devastanti effetti sugli ulivi. Obiettivo far collaborare insieme sistema della ricerca, enti pubblici, agricoltori e associazioni per arginarne i danni, sostenere il comparto olivicolo e preservare la bellezza del nostro paesaggio.

E’ questo il senso del convegno organizzato da Dyrecta Lab che si terrà a Conversano (Ba) mercoledì 5 ottobre alle ore 17.30 nella sala convegni del Monastero di San Benedetto. Ai lavori, coordinati dal giornalista Maurizio Marangelli, interverranno docenti universitari e ricercatori.

In apertura Francesco Porcelli, professore associato di entomologia dell’Università di Bari, terrà un focus sulla gestione delle invasioni biologiche di insetti, dei loro organismi associati e della mitigazione dei conseguenti danni.

Si passerà, con Mario Scortichini, dirigente di ricerca presso il Crea di Roma, alle illustrazioni delle più recenti acquisizioni scientifiche sulle possibilità di controllo della xylella negli oliveti salentini con le applicazioni in campo del protocollo di difesa.

Quindi si proseguirà, con Francesco Fanizzi, professore ordinario di chimica generale ed inorganica presso l’Università del Salento, con un approfondimento sull’utilizzo delle tecniche avanzate per la valorizzazione dell’olio extravergine e il monitoraggio degli interventi per la salvaguardia degli ulivi.

Infine la responsabile dell’area ricerca e sviluppo della Dyrecta Lab Giuseppina Settanni, dottore di ricerca in matematica e analista numerico, si concentrerà sui modelli e le tecniche di intelligenza artificiale e l’impiego di tecnologie innovative che possono aiutare nel monitorare lo stato di diffusione della xylella.

(gelormini@gmail.com)