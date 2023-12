Copertino (Le), 'Punti Cardinali' Agenda per il Lavoro Puglia

Presentati a Copertino presso il Castello Angioino i risultati del vecchio avviso Punti Cardinali e presentate le linee guida del nuovo. Presenti all’incontro le amministrazioni comunali dei Comuni pugliesi e i partner del progetto. L’incontro presentato dalla giornalista Fabiana Pacella, ha visto il coinvolgimento dei sindaci della Regione Puglia e l’assessore all’Istruzione Formazione e Lavoro Sebastiano Leo. Presenti la maggior parte delle amministrazioni comunali pugliesi.

“Siamo partiti da qui due anni fa con Agenda del Lavoro e oggi ci ritroviamo in questa stessa bellissima sala del Castello di Copertino - ha dichiarato Leo - per presentare i risultati eccezionali raggiunti con Punti Cardinali, una misura sperimentale della strategia regionale 'Agenda per il Lavoro Puglia', frutto del percorso di partecipazione e co-progettazione condotta con soggetti pubblici e componenti della società civile. Questa sera ho visto qualcosa di incredibile una sala piena di sindaci e sindache che sono arrivati da tutta la Puglia. Un segno evidente che la nostra misura ha colpito nel segno, ha raggiunto le amministrazioni comunali e li ha coinvolti attivamente nel contrasto ai neet e in un’azione di orientamento ai giovani pugliesi.”

“Le amministrazioni comunali sono il primo ricettore delle istanze - ha proseguito l'Assessore - e noi abbiamo voluto condurre un processo decisionale che partisse dal basso e che ha stabilito un ponte diretto e forte tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa. Oggi presentiamo i risultati dello scorso avviso con 165 progetti finanziati, 15 milioni di euro impegnati, 1000 partner coinvolti e 30.000 utenze mobilitate. Parliamo di numeri altissimi realizzati in pochissimo tempo".

"Ma oggi è anche l’occasione per presentare il nuovo avviso che vedrà novità importanti, tra cui la durata dei progetti e le nuove attività per una Puglia attrattiva. Dobbiamo essere in grado - ha concluso Leo - in questo particolare momento storico, di concretizzare una resilienza positiva affinché i nostri giovani possano riuscire a intrecciare le esigenze del mondo del lavoro, le loro attitudini e le vocazioni territoriali.”

“Per cambiare la realtà occorre conoscerla e la conoscenza è una componente primaria dell’individuo e della sua umanità - ha sottolineato il Direttore di Dipartimento Silvia Pellegrini - è con questa convinzione che due anni fa è cominciato il lungo percorso di Agenda per il Lavoro e oggi scriviamo a Copertino un’altra pagina importante nella costituzione di una comunità orientativa educante, formativa e aziendale, che sia volano di integrazione, inclusione e crescita collettiva”. Sono intervenuti nel corso della serata amministratori e operatori.

