Cordoglio diffuso per la morte improvvisa di Vito Procacci

Vito Procacci (65 anni), il primario del Pronto soccorso del Policlinico di Bari, emulo quasi fino alla fine del suo maestro - il professor Emanuele Altomare - ha perso la vita nelle acque di Gallipoli nel Salento.

Il medico avrebbe deciso, verso mezzanotte e dopo aver cenato, di scendere sulla spiaggia della Purità per farsi un bagno: appena è entrato in acqua è stato colto da un malore che purtroppo non gli ha lasciato scampo. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi della moglie. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori sanitari giunti sul posto dopo la chiamata alla centrale operativa del Vito Fazzi di Lecce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

“Un risveglio drammatico oggi nell’apprendere dell’improvvisa scomparsa di Vito Procacci, medico, amico e uomo eccezionale", ha scritto in una nota diffusa Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, "Dirigente medico che non esito a definire eroe, che ha affrontato ogni tipo di emergenza in prima linea dando sempre tutto se stesso per salvare vite e consentire alle persone di guarire".

"Sotto la sua direzione il Pronto Soccorso del Policlinico di Bari ha fatto un salto di qualità enorme in questi anni in termini di innovazione, logistica, assistenza e cure diventando un punto di riferimento per l’intera comunità. Per la Puglia è una perdita veramente incolmabile. Mi unisco con grande commozione al dolore della famiglia, del fratello Giovanni, dei colleghi e delle tante persone che gli vogliono bene”.

Il cordoglio è stato espresso anche dal sindaco di Bari, Vito Leccese: "Con profonda tristezza abbiamo appreso della scomparsa di Vito Procacci. La sua generosità, competenza e dedizione, dimostrate ogni giorno e in modo straordinario durante l’emergenza Covid-19, sono state espressioni autentiche dei più nobili valori che ispirano il giuramento di Ippocrate".

"Il suo altruismo e lo spirito di servizio che lo hanno sempre guidato - ha concluso Leccese - rimarranno un esempio per tutti noi. Il mio pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e apprezzarne le doti umane e professionali".

