Coronavirus, allarme al 'Vito Fazzi' di Lecce per la catena del contagio

L'allarme all'ospedale 'Vito Fazzi' di Lecce è scattato col risultato positivo al Covid-19 di un paziente ricoverato in chirurgia toracica (accanto a lui un’altra persona), poiché sarebbe stato operato la settimana scorsa, proprio durante il turno di un infermiere dell'anestesia, risultato positivo al Coronavirus.

Il paziente é stato immediatamente trasferito al reparto di malattie infettive, mentre altri tre chirurghi sono stati sottoposti al tampone, i cui risultati si attendono nelle prossime ore.

Il caso ha creato apprensione anche in un altro reparto: a Chirurgia plastica. Qui la tensione é alta perchè il giorno in cui l’infermiere era presente in sala operatoria, due medici della chirurgia plastica hanno eseguito un intervento, venendo in contatto con l’infermiere in questione. Uno dei due, ha accusato febbre a 38 ed é andato a casa, mentre il collega risulta asintomatico.

A tal proposito, le sigle sindacali: Nursind, CGIL, CISL, FSI-USAE, UIL e FIALS si mobilitano e scrivono ai veritci dell’asl e al prefetto. Chiedono misure urgenti ed efficaci: "E’ urgente mettere in sicurezza tutti i reparti con cui l’infermiere é venuto in contatto, non solo dello stesso ospedale, ma anche delle altre strutture sanitarie, per aver effettuato trasporti di pazienti. Va sottoposto a tampone tutto il personale del blocco operatorio, che é venuto in relazione con l’infermiere. Solo così - - scrivono i rappresentanti sindacali - si può riuscire ad arginare la diffusione del contagio. Fare tamponi solo ai sintomatici significa rischiare di farsi sfuggire i portatori sani del virus, che sono comunque infetti e necessariamente da mettere in quarantena. Serve poi – concludono – la sanificazione degli ambienti, proprio per evitare ulteriori rischi per pazienti e dipendenti del sitema sanitario".

(Fonte SalentoSanità.net)