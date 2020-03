Coronavirus: primo caso anche a Lecce, mentre salgono a sette i casi in Puglia

Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, sulla base di quanto gli ha riferito il direttore del Dipartimento Politiche della salute Vito Montanaro comunica che: “Il Laboratorio di microbiologia e virologia dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce ha appena rilevato un nuovo caso positivo di COVID19".

"Il tampone è stato inviato al laboratorio di riferimento del Policlinico di Bari per il test di conferma e per il successivo inoltro all’Istituto superiore di Sanità. Dalle prime informazioni riferite dal paziente ai sanitari l’infezione sarebbe stata contratta in Lombardia".

"Il direttore del dipartimento di Prevenzione della Asl di Lecce ha avviato l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche e l’attività di contact tracing per provvedere all’isolamento fiduciario domiciliare di eventuali contatti stretti”.

Oltre il caso Lecce, con altra nota viene confermato che "Non risultano altri casi positivi per Coronavirus Covid–19 in Puglia. Prosegue costantemente l’attività del laboratorio regionale di riferimento, che ha dichiarato negativi i tre campioni arrivati in mattinata. Sono in corso altri nove test”.

Il presidente Emiliano ha presieduto anche la riunione della task force regionale per l’emergenza Coronavirus – Covid 19. E lo stato di prontezza del sistema pubblico pugliese di prevenzione e cura è stato verificato in una riunione con le direzioni strategiche delle aziende sanitarie, degli enti ecclesiastici e anche con i vertici degli ospedali privati accreditati che potrebbero essere mobilitati in caso di necessità.

Aggiornamento: i casi salgono a sette, in Puglia. Il Laboratorio di riferimento regionale del Policlinico di Bari ha rilevato un nuovo caso positivo di COVID19 in Puglia. Si tratta della moglie del caso proveniente dalla Lombardia e attualmente ricoverato al Policlinico di Bari.

La donna è in isolamento fiduciario domiciliare e attualmente in buone condizioni di salute. Il campione sarà inviato all’istituto superiore di sanità per il test di seconda istanza.

Il numero verde informativo regionale 800 713 931 risponde a circa mille chiamate al giorno, così come rimane a disposizione sul sito web www.regione.puglia.it/ coronavirus il modulo per la comunicazione degli arrivi in Puglia dalle zone con focolai e indicate dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

