Coronavirus, primo contagiato a Taranto: parte la sanificazione nelle scuole

Il Coronavirus è arrivato anche in Puglia. Lo ha annunciato lo stesso presidente della Regione, Michele Emiliano. Il contagiato è un ragazzo di 33 anni di Torricella (Ta), rientrato domenica proprio da Codogno (zona rossa in Lombardia). Avrebbe abbandonato la zona nonostante l’ordinanza di quarantena. Ha iniziato a stare male da lunedì sera ed oggi è stato ricoverato all’ospedale Moscati di Taranto.

“Abbiamo il primo soggetto influenzato residente nella provincia di Taranto - si legge nella nota diffusa dalla Presidenza dekla Regione Puglia - sembra proveniente da Codogno in Lombardia, ove si era recato in visita, positivo al test Coronavirus".

"Il test verrà domani trasmesso all’Istituto Superiore di Sanità per la conferma di seconda istanza - prosegue la nota - il paziente è isolato sin da ieri al reparto infettivi dell’Ospedale Moscati di Taranto in stanza a pressione negativa: è stato prelevato dal domicilio, nel quale viveva a suo dire da solo, in ambulanza del 118 dedicata, da personale dotato dei necessari Dispositivi di Protezione Individuali".

"Il decorso dell’influenza è regolare e allo stato senza complicazioni. Tutte le persone con le quali il soggetto è stato in contatto dopo il soggiorno a Codogno verranno sottoposte a tampone e poste in quarentena nelle prossime ore secondo i protocolli previsti”.

Con altra nota il presidente Emiliano ha successivamente comunicato: "Di concerto con il presidente della Provincia di Taranto, col sindaco di Taranto, col prefetto di Bari coordinatore dei prefetti pugliesi, con il direttore dell’ufficio scolastico regionale che, a partire dalla giornata di oggi e sino a domenica 1 marzo verranno effettuate in tutte le scuole di ogni ordine e grado della provincia di Taranto, operazioni sanitarie di sanificazione, in attesa di concordare con il Governo una specifica ordinanza che contenga ulteriori provvedimenti di prevenzione sanitaria. A tal fine il presidente della Provincia della Provincia e i sindaci emetteranno provvedimenti di chiusura degli istituti scolastici al fine di procedere alle operazioni suddette".

