Corte dei Salentini: Artist Residency 'Tradizione e Sostenibilità'

Negli angoli nascosti che cela la bella Puglia, 'Corte dei Salentini' a Carpignano Salentino, rappresenta un incantevole spazio, denso di creatività e innovazione, dove la tradizione incontra la modernità in un dialogo senza precedenti.

Corte dei Salentini - Residenza Artistica, nel cuore del Salento, si svela al pubblico in tutta la sua affascinante bellezza senza tempo. Quasi un rifugio di arte, sostenibilità e tradizione, la Residenza Artistica Corte dei Salentini non solo ospita, ma ispira. Sono sei, infatti, gli artisti internazionali hanno vissuto e lavorato qui, immersi nella ricchezza culturale e naturale della regione, influenzati dalla bellezza dei paesaggi e dalla storica architettura locale.

Qui, per una settimana, i sei artisti hanno creato le proprie opere, respirando l’energia del Salento e lasciandosi ispirare dai colori della campagna, dalla luce che si riflette sulla pietra leccese e dai profumi della primavera.

E fino a fine luglio, sarà possibile visitare su prenotazione questa mostra d’arte esclusiva, incastonata in una cornice unica e suggestiva.

Corte dei Salentini ha celebrato la conclusione della residenza artistica con l’evento speciale "Tradizione e Sostenibilità". L'evento sottolinea come l'arte contemporanea possa dialogare efficacemente con la promozione dei valori tradizionali e la sostenibilità ambientale.

L'evento ha visto anche la produzione di un catalogo delle opere e l'uso di tecnologie avanzate per l'autenticazione delle creazioni artistiche.

L'evento ha visto anche la produzione di un catalogo delle opere e l'uso di tecnologie avanzate per l'autenticazione delle creazioni artistiche. La serata del 18 maggio non solo offre un'opportunità per ammirare queste opere ma celebra anche le potenzialità dell'arte di influenzare positivamente il tessuto sociale ed economico dei territori.

Corte dei Salentini si pone, dunque, come ponte tra cultura e innovazione, tra le radici culturali profonde del Salento e le tendenze globali dell'arte, offrendo una piattaforma unica per lo scambio culturale e la crescita reciproca.

L’iniziativa è stata ideata con l’obiettivo di incentivare il turismo culturale e attrarre visitatori e appassionati d'arte da tutto il mondo, stimolando, al contempo, una maggiore consapevolezza delle ricchezze culturali e artistiche che i piccoli borghi possono offrire.

Gli artisti partecipanti, tra cui Mike Adams, Sara Montani, Giuseppe Q. Lupoli, Stefano Conticelli, Luke Francis Haseler e Silvia Iorio, sono stati selezionati per il loro impegno verso tematiche di sostenibilità e per la loro capacità di reinterpretare la tradizione in chiave moderna. Le loro opere, che spaziano dalla pittura alla scultura, dalla fotografia all'installazione, rappresentano una riflessione profonda sui temi della conservazione e dell'innovazione, sottolineando l'importanza del legame tra arte e ambiente.

Le opere in esposizione sono state realizzate da:

Mike Adams – pittore di paesaggi americano che lavora in stile dei primi tonalisti, riecheggiando opere di fine ‘800. Attualmente impegnato anche in una mostra temporanea presso il Washington County Museum of Fine Art ed in una personale a New York City.

Sara Montani – membro del consiglio direttivo del Museo della Permanente di Milano, la cui arte si concentra sulla riscoperta delle tradizioni e la sostenibilità dando nuova vita a vecchi abiti attraverso tecniche innovative. La sua arte mira alla scoperta dell’emozione oltre la materia.

Giuseppe Q. Lupoli - artista visivo proveniente dal mondo del cinema, crea opere uniche attraverso l’unione della fotografia tecniche pittoriche tradizionali, focalizzandosi sull’unione della storia a temi contemporanei.

Stefano Conticelli – è scultore che lavora prevalentemente con materiali naturali e di recupero, promuovendo un messaggio di sostenibilità. Fondatore di Bottega Conticelli nel 2007, dal 2020 è protagonista di progetti sperimentali di grande importanza come l’installazione “Atmosfere di Scuderia”, presentata a Villa Farnesina, Roma, in ambito della mostra “Raffaello e l’Antico”.

Luke Francis Haseler - pittore britannico la cui ricerca mira al perfezionamento dell’antica tecnica dell’affresco, è promotore di progetti culturali multidisciplinari che uniscono la creazione di opere pittoriche originali al design e la progettazione di spazi architettonici.

Silvia Iorio - artista italiana e creativa per aziende e istituzioni, ha collaborato ed esposto con numerose istituzioni italiane ed estere ed è presente in innumerevoli collezioni pubbliche e private di grande importanza. La sua opera è promotrice del binomio tra Arte e Scienza, mediante l’utilizzo di materiali integralmente sostenibili.

L'evento è patrocinato dalla Provincia di Lecce e dal Polo Biblio - Museale di Lecce e vede l’importante collaborazione con il partner FollowArt, un’azienda che si occupa di dare rilievo, anche online, a iniziative di carattere artistico e culturale rilevanti in tutto il mondo (attualmente sono presenti negli Stati Uniti, Canada, Sud America, Europa, Svizzera, Regno Unito, Asia, Emirati Arabi, ecc). La loro realtà, nata a Breda, Olanda, nell’ambito Fiere artistiche internazionali, oggi è una vetrina per iniziative promosse anche da Gallerie d’Arte e Musei, occupandosi di promuovere l’evento artistico dalla A alla Z, attraverso una sezione apposita per ciascun evento, articolato in approfondimenti, interviste ed un display online delle opere presenti.