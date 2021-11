Covid-19, Asl/BA: Antonella Spica 23.000 vaccini somministrati

Il Gruppo "CON Emiliano" in Consiglio Regionale Puglia plaude all’impegno e alla tenacia appassionata della dottoressa Antonella Spica del Dipartimento Prevenzione Asl Bari, che ha raggiunto la bellezza di 23.000 somministrazioni vaccinali. Senza fermarsi mai.

Un esempio della dedizione con cui la Puglia intera sta affrontando ogni fase della pandemia da Covid-19, senza lasciare indietro nessuno.

In questi 21 mesi la dottoressa Spica ha eseguito tamponi a tappeto nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), ha vaccinato migliaia di persone nelle strutture più complesse come le stesse RSA, il CARA di Bari, nei centri di assistenza e cura per le persone con disabilità.

E’ stata definita “una roccia”, che ben rappresenta la Puglia operosa e altruista: quella del famoso ‘Popolo di formiche’, così bel descritto da Tommaso Fiore.

“Quello della dottoressa Antonella Spica – ha detto Gianfranco Lopane presidente del gruppo CON Emiliano - è un esempio di cui tutti noi pugliesi dobbiamo essere orgogliosi. Simbolo del duro e costante lavoro del personale sanitario della nostra regione in questa pandemia ma anche di eccellenza organizzativa”.

“Un accorato e sentito ringraziamento – ha concluso Lopane - a chi è sempre in prima linea e ci fa sentire ogni giorno tutelati da una Sanità efficiente”.

