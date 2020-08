Covid-19, il vaso di Pandora dei ghetti braccianti agricoli

Un banale incidente, uno dei tanti che durante il periodo estivo si verificano sulle strade di Capitanata. Due extra-comunitari provenienti da Borgo Mezzanone (Fg) vengono ricoverati al Policlinico Riuniti di Foggia (uno dei due dovrà essere operato ad una gamba), ed entrambi risultano positivi al primo controllo Covid.

Scatta l’allarme e le preoccupazioni si moltiplicano: il rischio che in versione rurale o rupestre possa ripetersi nella provincia di Foggia quanto successo a suo tempo a Bergamo e dintorni, porta la paura ‘a fare 90’. La raccolta dei pomodori già in fase avanzata e quell’uva, solamente alle prime fasi, vede un concentrato di presenze, di mobilità e di potenziali micce d’innesco del contagio proprio nel Tavoliere delle Puglie.

Non è questione di razzismo, quanto complessi problemi di condizioni abitative e di salvaguardia della salute. L’area di Borgo Mezzanone, così come quelle di San Severo, Cerignola, Apricena e tante altre potrebbero rivelarsi micidiali Vasi di Pandora, i cui effetti possiamo immaginare abbastanza simili alla situazione delle favelas brasiliane. O, peggio ancora, veri e propri ‘depositi’ di bombe sanitarie capaci di produrre effetti sanitari devastanti, come lo scoppio del nitrato di ammonio a Beirut.

Il Prefetto e le Asl sono stati già allertati. Le due vittime dell’incidente sono ora ricoverati in isolamento nei reparti Covid. A Borgo Mezzanone gravitano 6/7 mila persone, con gente che viaggia quotidianamente in ogni direzione e prodotti che partono su altre dorsali senza alcun trattamento preventivo di sanificazione (e come si potrebbe fare…). Altro discorso per quanto resta in lavorazione industriale sul territorio.

