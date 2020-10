Covid-19, Lopalco: 'Cresce circolazione virale, imperativo seguire le regole'

Il professor Pier Luigi Lopalco non usa mezzi termini, proprio per rafforzare il messaggio esortativo diffuso con la sua nota a commento dei dati epidemiologici Covid-19 delle ultime ore.

"L'aumento dei casi e della conseguente attività di tracciamento dei contatti è segno di un significativo aumento di circolazione virale. Le strutture territoriali stanno lavorando in tutta la regione H24 per individuare e limitare tutti i focolai di diffusione".

"Invitiamo tutti i cittadini - ribadisce e sottolinea Lopalco - a seguire in maniera stringente le nuove regole dettate dal Governo per poter contribuire, ciascuno nel proprio ambito, ad evitare un aggravarsi della situazione".

Checché ne pensi Bruno Vespa a 'Porta a Porta', che dalla rete ammiraglia della RAI continua la sua crociata per un Natale irreale - alla lube o "alle luci" dei dati epidemiologici - la situazione in Puglia come altrove non è delle migliori.

Un caso su tutti, per dare l'idea dello stato delle cose: ad Alberobello la Rsa della Fondazione Giovanni XXIII è stata commissariata, avendo registrato solo 3 negativi tra i 71 esaminati (59 ospiti e 12 operatori sanitari in servizio nella struttura), per cui il sindaco, Michele Longo, ha deciso di chiudere tutte le scuole e gli stessi uffici del Comune, nonché tutte le attività sportive in programma nelle strutture comunali fino a Lubedì e a nuove disposizioni.





"La decisione è stata presa in accordo con i dirigenti delle associazioni in via preventiva - ha dichiarato il sindaco Longo - dobbiamo tutelare la salute di tutti noi, alla luce della situazione delle ultime ore", il quadro cambia con il passare del tempo".

"Ora più che mai - ha aggiunto l'assessora allo Sport Antonella Ivone - occorre l'impegno e lo sforzo di tutti ,per evitare il più possibile che il focolaio possa crescere".

