Covid-19, Valorizzazione dei buoni spesa e promozione della sostenibilità

Le Aziende del Consorzio Despar hanno deciso di rispondere positivamente alla sollecitazione del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di valorizzare i buoni spesa che i Comuni distribuiranno alle famiglie più bisognose, per un valore complessivo di 400 milioni di euro.

In linea con gli orientamenti di FederDistribuzione e consapevoli del ruolo centrale che la Distribuzione può svolgere nella protezione delle fasce più esposte della popolazione, le Aziende del Consorzio forniranno la più ampia disponibilità nell’attivare sui buoni spesa una scontistica secondo le diverse modalità che gli enti comunali hanno definito nei territori di competenza. Nel caso di erogazione tramite buoni pasto tradizionali, come già comunicato da FederDistribuzione, non sarà invece possibile attivare uno sconto.

“La nostra Insegna ha un profondo legame con le comunità nelle quali è presente e ne condividiamo le attuali incertezze e preoccupazioni", ha affermato Lucio Fochesato, Direttore Generale di Despar Italia, "Per questo ci stiamo impegnando con tutte le risorse per fare la nostra parte. Non potevamo dunque che rispondere con entusiasmo alla richiesta del Governo di valorizzare uno strumento che incide direttamente sulla capacità di acquisto delle famiglie economicamente più deboli”.

Nel contempo, riapre in Puglia - dopo un intenso progetto di manutenzione straordinaria - il punto vendita Despar a Minervino Murge (Bt), confermandosi punto di riferimento per i consumatori locali in un momento di emergenza globale. Nuovo il layout per una fruibilità più lineare ed efficace.

Dopo un rapido ed efficiente progetto di manutenzione straordinaria torna ad accendersi l’insegna Despar nel rinnovato punto vendita di Minervino Murge, confermando il ruolo strategico del supermercato nel Comune murgiano in un momento di grande emergenza sanitaria e sociale.

Maiora, concessionaria del marchio Despar per il Centro-Sud, potenzia la sua presenza e il presidio nell’area del nord-barese avendo garantito in tempi rapidi e nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria la riapertura di uno dei punti di approvvigionamento necessari per la comunità del Comune pugliese.

Il re-modelling, reso necessario per migliorare la gestione dei flussi della clientela all’interno del punto vendita, ha riguardato numerosi aspetti che rendono il negozio (675 mq la superficie di estensione) più efficiente e ricco di servizi.

Novità nel layout, modificato grazie all’inserimento del reparto ortofrutta all’ingresso, all’eliminazione dell’isola centrale nel reparto salumeria, portata nel perimetrale, alla presenza di due casse Express per la spesa veloce e infine alla rivisitazione dei colori e della grafica instore per una maggior enfatizzazione dei prodotti.

Despar Centro-Sud continua a promuovere la sostenibilità grazie all’installazione di impianti del freddo a Co2 di ultima generazione e a basso consumo energetico per i reparti di salumeria, macelleria, ortofrutta e surgelati. Nuovi anche i murali, con sportelli per i banchi freschi self service, così come gli armadi con ante, che hanno sostituito l’isola centrale scoperta del banco surgelato. Il restyling si completa con il nuovo impianto di illuminazione con tecnologia a Led.

Il punto vendita Despar di Minervino Murge è inoltre tra i primi ad essere stati inseriti nel progetto Volantino elettronico: da circa un anno la distribuzione door to door del volantino promozionale è stata sostituita dall’invio di sms ai clienti profilati.

“Nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza governativi - ha spiegato Pippo Cannillo, Presidente e Amministratore Delegato di Despar Centro-Sud - abbiamo concluso la manutenzione straordinaria del punto vendita di Minervino. Per salvaguardare la sicurezza dei clienti e dei manutentori, infatti, la vendita era stata momentaneamente sospesa e sono stati effettuati vari turni di lavoro che hanno inevitabilmente allungato i tempi della ristrutturazione. Malgrado le difficoltà oggettive del momento e la necessità di approvvigionamento, da oggi si riparte con un punto vendita moderno ed efficiente".

Despar Italia è il consorzio che riunisce sotto il marchio Despar 7 aziende della distribuzione alimentare e negozianti affiliati. Despar è presente sul territorio nazionale in 16 regioni italiane con 1.393 punti vendita a insegna Despar, Eurospar e Interspar. Il fatturato 2019 di 3,615 miliardi di euro colloca Despar tra le prime dieci insegne della GDO italiana. Il cuore dell’attività di Despar è la presenza di un gran numero di negozi di vicinato, affiancati da ipermercati e nuovi format che offrono nuove soluzioni alle esigenze dei consumatori. Le sette aziende associate a Despar Italia sono Aspiag Service, Ergon, Fiorino, Maiora, L’Alco, SCS e Centro 3 A. Despar Italia è parte di SPAR International presente in 48 paesi nel mondo.

