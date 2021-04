Covid, dal Brasile devastato braccio teso della cultura verso Trani

L’Istituto di Diplomazia Europea e Sudamericana in collaborazione con il Presidente Edoardo Pacelli della Casa Editrice ITALIAMIGA® e del Movimento Brasilitalia, realizza da quattro anni un concorso letterario, bilingue, aperto a scrittori brasiliani e italiani, su temi svariati.

Nel 2020 il tema scelto è stato quello di evocare la poetessa Isabella di Morra, di Valsinni, una cittadina in provincia di Matera.

La commissione, per questo 2021, avrebbe intenzione di scegliere, come tema per gli scrittori brasiliani, la città di Trani, per la sua importanza storica e artistica. Per gli scrittori italiani il tema proposto sarà quello di "Ouro Preto", storica città brasiliana.

