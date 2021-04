Covid, Rossana Di Bello è morta: fu la prima donna Sindaco di Taranto

All'alba di questo 10 aprile, a 65 anni, è morta l'ex sindaco di Taranto Rossana Di Bello. Stava combattendo contro il Covid e da qualche giorno era ricoverata nel reparto Rianimazione dell'ospedale Moscati.

Rossana Di Bello è stata sindaco di Taranto dal 2000 al 2006 e prima ancora, dal 1995, Consigliere regionale, e Assessore Regionale al Turismo e ai Beni Culturali, e successivamente all’Industria, al Commercio e all’Artigianato. Prima donna ad essere stata sindaco della Città dei Due Mari e seconda in Puglia dopo Adriana Poli Bortone (sindaco di Lecce).

“La scomparsa di Rossana Di Bello mi addolora tantissimo - ha scitto in una nota Raffaele Fitto - appassionata della vita e della politica allo stesso modo. Entrambe non le hanno risparmiato soddisfazioni ma anche tante sofferenze che ha sempre affrontato a testa alta e con fierezza. A Rossana mi legano tantissimi ricordi, ma anche un costante rapporto di amicizia e stima che non è mai venuto meno. Sono affettuosamente vicino alla sua famiglia.”

Nel 1993 fondò il primo circolo di Forza Italia in Puglia. Dopo due anni fu eletta consigliere regionale tra le fila dello stesso partito e poco dopo nominata assessore regionale all'Industria con Salvatore Di Staso governatore.

La fascia tricolore di primo cittadino le restò sulle spalle circa un anno: Rossana Di Bello lasciò Palazzo di Città per note vicende giudiziarie, per le quali fu poi assolta in appello.

(gelormini@gmail.com)