Cultura e Scienza, XIV Rapporto Civita: 'Lungo le vie della conoscenza'

Ha fatto tappa oggi a Bari il roadshow nazionale di presentazione del XIV Rapporto Civita “Lungo le vie della conoscenza. Sfide e strumenti per comprendere cultura e scienza” pubblicato da Marsilio Editori e realizzato dall’Associazione Civita che si occupa da 35 anni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.





Il rapporto è stato prodotto grazie al contributo di oltre trenta tra esperti, operatori e massimi rappresentanti delle istituzioni pubbliche con l’obiettivo di facilitare la comprensione e stimolare la divulgazione dei contenuti culturali e scientifici fra il grande pubblico. Il rapporto inoltre contiene i risultati di un’indagine demoscopica tra 1500 giovani italiani per capire come sentono e vivono scienza e cultura.

L’evento barese ha permesso di cogliere le diverse voci di rappresentanti delle istituzioni e del mondo della cultura e delle imprese pugliesi sui temi oggetto del rapporto che è nato con la volontà di evidenziare l’interdipendenza che esiste il mondo della cultura e della scienza.

Dopo i saluti di Rocco De Franchi, Responsabile Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia, sono intervenuti all’evento Antonio Decaro Presidente Commissione ENVI Parlamento Europeo, Stefano Bronzini Rettore dell’Università di Bari Aldo Moro, Simonetta Giordani, Segretario Generale Associazione Civita, Alessandro Laterza Amministratore Delegato Editori Laterza, Simona Delvecchio, manager sustainability & public policy di Philip Morris Italia, Aldo Patruno Direttore Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio Regione Puglia, Luisa Torsi Professoressa Ordinaria di Chimica dell’Università di Bari Aldo Moro. L’evento è stato moderato da Luca Scandale Direttore Generale ARET Pugliapromozione.





Il rapporto presentato oggi a Bari è composto in due sezioni. La prima parte si incentra su un’indagine demoscopica che analizza "come i giovani italiani sentono e vivono Scienza e Cultura”, realizzata in collaborazione fra il Centro Studi di Associazione Civita, Fondazione Human Technopole e SWG, con l’obiettivo di rilevare le relazioni che intercorrono fra l’anima umanistica e quella scientifica della conoscenza, secondo la percezione e il vissuto dei giovani italiani - fra i 18 e i 34 anni - per contribuire a comprendere se e quanto sia marcata la percezione di distanza fra le due sfere della conoscenza e come questo possa influenzare i percorsi di narrazione e trasmissione di contenuti culturali e scientifici, anche al fine di superare potenziali contrapposizioni a beneficio dei giovani e, più in generale, dell’intera società.

La seconda parte del rapporto include i contributi di esperti di divulgazione, mediazione e comunicazione pubblica, di rappresentanti di istituzioni e imprese, oltre alla presentazione di buone pratiche implementate in ambito museale, formativo e nel mondo dell’impresa.

"Superare le sfide che abbiamo dinanzi richiede impegno, creatività e collaborazione tra esperti e divulgatori. Ma richiede anche risorse. È urgente investire su una sperimentazione continua di pratiche, processi e strumenti innovativi, necessari per favorire la costruzione di una fitta trama di relazioni sistematiche fra mondo della cultura e della scienza - ha affermato Simonetta Giordani, Segretario Generale dell’Associazione Civita - il PNRR e l’adozione di una solida politica industriale del digitale rappresentano gli strumenti per invertire la rotta e ridurre drasticamente il ritardo dell’ecosistema digitale italiano rispetto ai leader internazionali".

Edito da Marsilio Editori il XIV Rapporto Civita è stato realizzato grazie al sostegno di IGT e Philip Morris Italia ed è disponibile anche in versione digitale nel formato epub reflowable, acquistabile tramite i principali store online in Italia: Feltrinelli/Ibs, Mondadori, Amazon, Apple ibooks, BookRepublic.

