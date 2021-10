CULTURAL - Festival Internazionale della Cultura Alimentare a Matera

CULTURAL - Il Festival internazionale della Cultura Alimentare – ideato e organizzato dal gastronomo lucano Mauro Bochicchio, presidente di Consortium Paris, rinnova l’appuntamento per la V edizione a Matera.

Dal 2014 l’intento del Festival è conferire visibilità e sostegno commerciale alle eccellenze del gusto del territorio italiano, nell’alveo di una precisa filosofia del benessere e della corretta alimentazione, in relazione alla valorizzazione e alla trasmissione dei saperi, nel rispetto della biodiversità e della salvaguardia dell’ambiente.

La splendida cornice di Alvino 1884, accoglierà 35 aziende espositrici accuratamente selezionate e oltre 50 ospiti, ambasciatori del gusto e artigiani di sapienza enogastronomica tutta italiana, che si alterneranno sui palchi di CULTURAL in 60 esclusive Masterclass strutturate in 5 progetti guida.

Il progetto Gran Chef è dedicato alla Cucina d’Autore, animato da chef stellati e giovani promesse. Il progetto Oro Puro, in collaborazione con Petra®, ovvero un approfondimento tematico dedicato all’arte bianca e all’affascinante mondo delle farine, dei lieviti, degli impasti di pizzaioli, pasticceri e panificatori. Novità dell’edizione 2021 è la sezione Mixology, con la partecipazione straordinaria di Fabio Bacchi, pluripremiato bar manger italiano; non per ultima un’Area tasting dedicata alle degustazioni di vini, oli, birre e spirits guidate dagli stessi produttori.

TEMA - Dall’esigenza di guardare al futuro e preservare le risorse naturali del pianeta, l’edizione 2021 invita a riflettere sull’inversione dei ruoli e delle gerarchie degli alimenti sulla tavola: da satellite a fondamento, da contorno a piatto forte, VEGETALI AL CENTRO è il tema di quest’anno e il nucleo di un alternativo pensiero sul gusto.

LA SEDE - MATERA, Alvino 1884, Via San Vito, 28

Una superficie coperta di 5.000 mq articolata su tre livelli e circa 10.000 mq di aree esterne attrezzate, nella sede di un antico mulino a vapore, costruito tra il 1884 e il 1885 dall’architetto Leonardo Ridola su commissione della famiglia Alvino, è oggi uno tra i più interessanti esempi di recupero di archeologia industriale del sud Italia.

OSPITI - Chef: Mario Affinita, Riccardo Bassetti, Daniel Cavuoto, Donato De Leonardis, Raffaele Lenzi, Vitantonio Lombardo, Angelo Sabatelli, Luigi Salomone, Domingo Schingaro, Felice Sgarra, Cristoforo Trapani, Vinod Sookar. Pizzaioli: Salvatore Gatta, Michel Greco, Giuseppe Maglione, Francesco Marasciulo, Salvatore Salvo, Antonello Scatorchia, Julien Serri, Valentino Tafuri, Diego Vitagliano. Pastry chef: Tommaso Foglia, Tiziano Mita, Angelo Tramontano. Bartender: Fabio Bacchi, Antonella Benedetto, Peke Bochicchio & Emanuela Zarillo, Lucio D’Orsi, Mariana Melillo, Nicola Ruggiero, Tommaso Scamarcio, Luigi Sisto.

ESPOSITORI - 3D Vault, Giovanni Aiello Enologo per Amore, Pasta Alica, Amastuola Organic Wines, Amastuola Masseria Wine Resort, Antica Enotria, Az. Agr. Battifarano, Birrificio F.lli Perugini, Birrificio Indipendente Decimoprimo, Bufala Dolcenera, Cantine Cifarelli, Cervellera, Compagnia dei Caraibi, DE.RA.DO, Diplomático, Frantoio D’Orazio, Gerri Pasticceria, I Luoghi di Pitti, La Marinara, Le Ferre, Macelleria Carbone, Manifatture Sigaro Toscano, Masseria Cardillo, Az. Agr. Mastrangelo, Ômina Romana, Ortogourmet, Petra®, San Benedetto, Sassone Tartufi, Tenuta Padì, Ultramotor BMW, Vergnano Caffé, Vigne Mastrodomenico, Vitis in Vulture.

SCUOLA DI CUCINA - CULTURAL è formazione. Anche quest’anno i nostri migliori chef sveleranno i segreti della grande cucina italiana nella esclusiva Scuola di Cucina CULTURAL; Dodici corsi pratici e tematici per appassionati di cucina che desiderano dare forma alla loro attitudine. Un progetto realizzato in collaborazione con Ladycucine, specialisti nella realizzazione di ambienti su misura e Samsung, il marchio di elettrodomestici più venduto al mondo.

LE CENE OFF FESTIVAL - Il festival continua a Cena in due creative, imperdibili esperienze gastronomiche. Evoluzione e ricerca, gusto ed estetica in sette portate all’insegna della grande ristorazione d’Autore, in collaborazione con chef stellati, pastry chef, maestri dell’arte bianca, bartender, in abbinamento a una raffinata selezione di vini delle cantine Ômina Romana, Giovanni Aiello Enologo per Amore, Vigne Mastrodomenico, Antica Enotria e Amastuola Organic Wines.

MAIN SPONSOR: BPER Banca

FORNITORI UFFICIALI: Pentole Agnelli, Unox, Izzo Forni, Royale Porcellana, Sumisura, Luigi Bormioli, Ambrogio Sanelli, Goeldlin Chef, Ladycucine, Samsung, Be Sound, San Benedetto e Caffè Vergnano.

PARTNER: Compagnia dei Caraibi, Diplomático, DE.RA.DO, Ômina Romana, Petra® - Molino Quaglia, Pasta Alica, San Benedetto, Sassone Tartufi.

MEDIA PARTNER: Agrodolce

OFFICIAL CAR: Ultramotor Concessionaria BMW Matera - Gruppo Chiarito

UN EVENTO PATROCINATO DA: Comune di Matera, APT Basilicata, Regione Basilicata, CNA

CULTURAL è un evento a ingresso libero con registrazione obbligatoria online, per il programma completo, info, elenco espositori, accrediti e prenotazioni visitate il sito www.culturalfestival.eu.

CULTURAL è un evento plastic free.