Cyrano de Bergerac con Arturo Cirillo al Teatro Piccinni - Bari

Il Cyrano de Bergerac, famoso lavoro di Edmond Rostand al teatro Piccinni, in replica fino al 22 gennaio. Interpretato da Arturo Cirillo, diventa uno spettacolo fantastico nella fantasmagoria dei costumi colorati ed opulenti, nei colori, nelle musiche che raccontano in maniera spettacolare il dolore di essere brutti e di amare inutilmente.

Cyrano, con la poesia del suo animo non è più lo spadaccino del lavoro originale, ma un cantore d’amore che racconta con le lettere dedicate a Rossana, un amore puro e appassionato mentre lei con i capelli turchini come una fata, si innamora della bellezza di Cristiano a cui si aggiungono le parole appassionate di Cyrano che gliele regala, perché l’amato è in realtà ben lontano dal linguaggio dell’anima che Rossana vuole.

La grande tenda di plastica trasparente definisce le scene e un cerchio ruota sul palcoscenico a definire i momenti. Musiche bellissime fra cui anche quelle di Edith Piaf e Fiorenzo Carpi, i vestiti opulenti in colore e decoro che accompagnano i personaggi e che amplificano i ruoli fra brillii e paillettes. Interprete ossessivo il dolore d’amore. Come può la bruttezza togliere potere all’amore che viene invece dedicato ad un insulso belloccio? È una regola della vita che schiaccia Cyrano ed il suo amore.

Arturo Cirillo ricorda un musical visto da giovane e lo rielabora completamente “Con una continua contaminazione della vicenda di Cyrano, accentuando più il lato poetico e visionario e meno quello di uomo di spada ed eroe della retorica. Un teatro canzone”, che fa sorridere e riempie il cuore.