D'Attis (FI): 'Zaia trova 27 milioni di vaccini e Emiliano che fa?'

Il commissario regionale di Forza Italia, Mauro D’Attis, punzecchia il presidente della Regione Puglia sulla fornitura dei vaccini, con una nota diffusa.

“Mentre Zaia trova 27 milioni di dosi di vaccino anti-Covid (e per immunizzare il Veneto ne basterebbero meno della metà) - ha dichiarato D'Attis - Emiliano non ha ancora provveduto nemmeno a vaccinare tutti i medici pugliesi!"

"Medici, persone fragili, disabili, operatori sanitari... in Puglia si registrano solo inefficienze e ritardi. Tradotto - ha aggiunto D'Attis - mentre gli altri governatori danno prova di capacità e operosità, il presidente pugliese si dedica a fare i pomodori sott’olio (come pubblicato sul suo profilo Facebook). Non è da meno il suo sodale Lopalco, che invece si diletta a salterellare tra un’intervista e un programma in tv. La domanda sorge spontanea: ma che peccato hanno fatto i pugliesi (a parte votarli)?”.