Dario Rupen Timurian Console Onorario d'Armenia in Bari

Sabato 28 settembre 2024 alle ore 19,00 avrà luogo l'inaugurazione del Consolato Onorario della Repubblica d'Armenia in Bari (Circoscrizione: Puglia) presso gli uffici siti in Corso Vittorio Emanuele 30 a Bari. L'edificio che ospita il Consolato ha sede è in uno dei palazzi storici del pieno centro della città a pochi passi dai principali delle istituzioni politiche, culturali e religiose della regione Puglia.





Il taglio del nastro sarà presieduto da S.E. Tsovinar Hambardzumyan, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica d'Armenia in Italia, e dal Console Onorario Dario Rupen Timurian. Vi prenderanno parte, insieme ai componenti del Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise, le autorità, civili e religiose locali.

Il Consolato Onorario della Repubblica di Armenia in Bari sarà il luogo di riferimento per la tutela dei cittadini della Repubblica d’Armenia in Puglia e per le iniziative volte a promuovere e rafforzare la cooperazione scientifica e culturale, educativa, economica e commerciale tra Armenia e Regione Puglia.





Il Console Onorario Dario Rupen Timurian, classe 1974, laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari, è un imprenditore. La sua famiglia giunse a Bari dopo il Genocidio Armeno del 1915 e si inserì sin da subito nel tessuto sociale e imprenditoriale regionale e nazionale.

