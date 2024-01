De Luca a Bari, presenta il suo libro, dialoga con Emiliano e attacca Fitto

Obiettivo dell’incontro a Bari, voluto da Michele Emiliano, con Vincenzo De Luca collega presidente della Regione Campania, che ha avuto come pretesto la presentazione del libro “Nonostante il Pd”, è stato un messaggio al Partito Democratico: affinché non ritenga il governatore - già Sindaco di Salerno - una sorta di scheggia impazzita, ma trattenendolo nell’alveo dem lo consideri una risorsa preziosa, su cui far leva - insieme ad altri, compreso lo stesso Emiliano - per il rilancio di azione e funzione della forza politica leader del centrosinistra nazionale.

E pur sottolineando - tra tanti distinguo e molta diplomazia - l’imbarazzante presenza del PD all’incontro tenutosi all’AncheCinema “a macchia di leopardo”, ben presto il parafulmine della serata ha preso i caratteri somatici del ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto.

L'attacco è stato diretto e senza sconti: "È il peggior ministro, evanescente, incompetente. Un castigo di Dio. Si direbbe che vuole cancellare il Sud. Proprio lui che arriva dal Salento. Da oltre un anno – ha sottolineato, ammonendolo - Fitto tiene bloccati venti miliardi e mezzo e ha fatto perdere tempo con cantieri che non partono e lavori che sono fermi".

“Lunedi mattina quereleremo il ministro Fitto - ha annunciato De Luca - presentando un esposto alla Magistratura civile, contabile e panale, perché leggo l'idea di esercitare un ricatto politico. Vuole essere un modo di dire al ministro che la Regione Campania non si fa ricattare da nessuno. Se loro sono abituati ad alzare la mano, noi siamo abituati a combattere. Siamo di fronte a una centralizzazione di poteri vergognosa”.

Dialogando con Emiliano e rispondendo alle domande del pubblico, Vincenzo De Luca ha poi raccomandato ai militanti presenti: “Non perdete questo presidio democratico civile che avete costruito a Bari e in Puglia, guai a voi".

E continuando nell’esortazione ha aggiunto: “Discutete, litigate, ma non buttate nella polvere una bandiera democratica di buona amministrazione che insieme a voi abbiamo difeso in questi anni. Bari e la Puglia contano. Ed ora, più che mai, occorre far prevalere il senso di responsabilità da parte di tutti".

Poi parlando del partito che è anche al centro del suo libro, il governatore della Campania ha detto: "Il futuro del Pd non è scritto, ma è legato alla sua capacità di essere un'organizzazione utile per l'Italia, per le persone, per le imprese. Se diventa autoreferenziale il Pd è un partito che non ha un grande futuro. Se vuole avere una funzione nazionale, deve essere serio e deve avere un programma politico tale da persuadere la maggioranza degli italiani".

La sua analisi, come sempre, è stata implacabile e graffiante e nel contempo stimolante: “Bisogna essere franchi. Negli ultimi anni il Pd ha espresso il peggio della Dc e del Pci, il peggio del correntismo e del centralismo democratico. Oggi abbiamo dentro un meccanismo di selezione dei dirigenti in negativo, più perdi e più vai avanti".

“Bisogna decidersi a introdurre un meccanismo di selezione vera, rigorosa”, e ricorrendo all’immagine di un pugile suonato ha chiesto: “Qual è il programma che propone oggi e a chi parla il Pd? In questi anni si sono spostati 15 milioni di elettori e il Pd non ne ha intercettato neanche uno. Perché? Perché non è in grado di proporre soluzioni e di parlare il linguaggio delle persone normali".

Chiudendo con un ulteriore affondo verso il ministro Fitto: “Diffidate sempre di chi ha la tendenza a non guardarvi in faccia, mantenendo lo sguardo a terra e sfuggendo ai vostri occhi”. La campagna elettorale è aperta e tutti ne hanno avuto una testimonianza più che incisiva.

