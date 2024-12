Decaro incontra vicepresidente e commissario europeo Raffaele Fitto

L’eurodeputato Antonio Decaro ha incontrato il Commissario e vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, per fare il punto su alcuni dossier oggetto dei lavori della Commissione e del Parlamento europeo nell’ambito delle deleghe gestite dal Commissario pugliese per la politica di coesione, lo sviluppo regionale, le città e le riforme.





“Tanti sono i temi affrontati con il Commissario Fitto - ha spiegato Decaro - a cominciare da quelli di cui, in altre vesti e in altri ruoli, ci siamo già occupati insieme. Certamente abbiamo discusso di resilienza idrica, su cui la Commissione Envi, che presiedo, discuterà in un dialogo strategico nei primi mesi del 2025. Ma siamo entrambi consapevoli che serve un investimento importante sulle reti, per ridurre al minimo gli sprechi, e sulla messa in sicurezza del territorio se vogliamo lavorare su più fronti e ridurre i rischi legati agli eventi metereologici causati dai cambiamenti climatici".

"Abbiamo parlato di politiche abitative e del nuovo Bauhaus europeo, su cui la Commissione sta lavorando per la realizzazione di spazi pubblici più inclusivi e soluzioni abitative più sostenibili. Serve che nella nuova programmazione europea dei fondi di coesione ci sia una grande attenzione alle politiche per la casa, come la stessa von der Leyen ha annunciato".

"Per questo ho discusso con il Commissario Fitto dell'ipotesi di lavorare su una linea di finanziamenti che metta al centro le città come soggetti attuatori di politiche di coesione e di fondi diretti in continuità con quanto sperimentato in Italia con il PON Metro, per fronteggiare le sfide climatiche, sociali ed economiche dei prossimi anni”.

