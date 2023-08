Destinazione Primitivo, Porsche d'epoca tra le terre della Dop di Manduria

Tra le vigne e le strade della doc Primitivo di Manduria, in Puglia, a bordo di 27 auto d’epoca, le Porsche 911 raffreddate ad aria, per un totale di 27 equipaggi di cui 10 provenienti dalla Germania.

Si chiama Destinazione Primitivo - Porsche Luftgekuhlt Tribute, la tre giorni itinerante dedicata alla promozione dell’enoturismo e agli appassionati degli storici veicoli a quattro ruote degli anni 70 e 80. Giunto alla sua quarta edizione, l’evento che si svolgerà l’1, il 2 e il 3 settembre, è organizzato da Porsche Luftgekuhlt Gruppe - Italia, associazione sportiva dilettantistica impegnata, con il patrocinio della Regione Puglia - Assessorato regionale Agricoltura e in collaborazione con Cantine Produttori di Manduria.

Per questa edizione, per la prima volta, si svolgerà in partnership di progetto con OlivaMi e con il Salento Racing Team di UNISALENTO. L'evento è stato presentato nella sede dell’Assessorato regionale all’Agricoltura a Bari, alla presenza, tra gli altri, dell’assessore al ramo, Donato Pentassuglia. In occasione della presentazione alla stampa, inoltre, una delegazione di driver ha messo in mostra, proprio nel piazzale antistante il Palazzo regionale, alcuni dei veicoli partecipanti al raduno.

Destinazione Primitivo - Porsche Luftgekuhlt Tribute è un appuntamento che si rinnova ogni due anni per far conoscere i suggestivi paesaggi rurali di Puglia, la sua enogastronomia e il territorio intercettando curiosi, appassionati e collezionisti delle storiche Porsche, che quest’anno, in particolare, festeggiano i 75 anni della nascita della omonima casa automobilistica e i 60 anni del modello 911.

“E’ sempre una buona occasione promuovere, in qualsiasi modo, l’eccellenza delle nostre produzioni enogastronomiche e del nostro territorio e quest’evento, che coniuga due differenti settori, rappresenta una forma lungimirante di enoturismo che, come Regione, già da tempo, cerchiamo di stimolare e sostenere, con risorse e programmi mirati. Ringrazio pertanto gli organizzatori – ha dichiarato l’assessore Pentassuglia - e tutti coloro che insieme hanno deciso di investire in un appuntamento che sono certo attirerà un pubblico eterogeneo, stimolando la curiosità per dei veicoli che hanno fatto la storia e che non passeranno di certo inosservati tra i suggestivi filari delle nostre vigne e in alcune delle nostre storiche cantine”.

Tre giornate itineranti, quindi, in alcuni dei luoghi più suggestivi della terra del Primitivo, tra storia, cultura ed enogastronomia: dalla Riserva Naturale Orientata, al Museo della Civiltà Messapica, passando per la storica Cantina Produttori di Manduria e, ancora, tra i trulli della Valle d’tria fino alla suggestiva città di Martina Franca (Ta), con una visita guidata al Palazzo Ducale.

Gli equipaggi, in particolare la delegazione tedesca, avranno l’occasione di degustare olii e vini di qualità made in Puglia. La mattina di venerdì 1° settembre, alle ore 9.30, si riuniranno i 27 equipaggi, tra cui 10 tedeschi del Freunde Luftgekühlter Boxermotoren (FLB) e, nel pomeriggio, alle ore 15.00, nella sede della Cantina Produttori di Manduria, alla presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale Donato Pentassuglia, e dei sindaci di Manduria, Gregorio Pecoraro, e di Martina Franca, Gianfranco Palmisano, ci sarà l’incontro pubblico di benvenuto della manifestazione. A seguire sarà presentato ai 54 driver partecipanti il progetto OlivaMi dedicato all’adozione di ulivi salentini nelle zone colpite dalla Xylella F.

Nello stesso pomeriggio, inoltre, verranno premiati giovani ingegneri pugliesi di Unisalento facenti parte del Salento Racing Team che si sono distinti nello studio, progettazione e realizzazione di innovativi prototipi da corsa. Inoltre sabato 2 settembre, tra le altre cose, è prevista alle ore 9.30 la visita guidata al Nardò Technical Center di Porsche Engineering, centro prove salentino e di servizi di ingegneria automobilistica altamente all’avanguardia.

