DIDACTA - Edizione Puglia in Fiera del Levante: l'innovazione della scuola

Si apre mercoledì 16 ottobre 2024, negli spazi della Nuova Fiera del Levante ,DIDACTA ITALIA – Edizione Puglia, spin off dell’edizione nazionale, che proseguirà fino a venerdì 18 ottobre, offrendo a docenti di ogni ordine e grado un’esperienza formativa completa e di qualità.





Numerosi gli spazi espositivi dedicati alle scuole regionali come anche al mondo delle tecnologie in ambito didattico. Fitto anche il calendario scientifico: sono 162 gli eventi formativi, che comprendono 122 workshop e 40 seminari, rivolti ad insegnanti di ogni ordine e grado dei diversi ambiti disciplinari.

Didacta Italia - Edizione Puglia è organizzata da Firenze Fiera con la presenza istituzionale della Regione Puglia e si avvale di un Comitato organizzatore di cui fanno parte (a fianco di Firenze Fiera), il Ministero dell’Istruzione e Merito, Comune di Bari e gli Uffici scolastici regionali di Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Campania e Sicilia. Partner scientifico: INDIRE. Partner: Didacta International.





L’edizione pugliese di DIDACTA ITALIA sarà dedicata alla straordinaria figura dello storico molfettese, Gaetano Salvemini (Molfetta 1873 – Sorrento 1957) che con i suoi “Scritti sulla scuola” e con il suo pensiero, ha contribuito in maniera significativa alla costruzione dell’istituzione scolastica libera e pensante che tutti conosciamo oggi.

Alla conferenza di presentazione sono intervenuti l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia, Sebastiano Leo, il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Giuseppe Silipo, il direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia, Silvia Pellegrini, il direttore della Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia, Rocco De Franchi, e Anna Paola Concia di Didacta Italia, che ha, altresì, moderato l’evento. Sono interventi in videocollegamento il presidente Firenze Fiera, Lorenzo Becattini, e la presidente di INDIRE, Cristina Grieco.

“Scriviamo una bella pagina per la Puglia - ha dichiarato l’assessore regionale Sebastiano Leo - che per tre giorni si candida a diventare un palcoscenico straordinario dove tutti i docenti potranno darsi appuntamento per conoscere le principali innovazioni educative nazionali, accanto a quelle del territorio regionale, ricco di eccellenze e di buone pratiche".

"Didacta Italia - Edizione Puglia – ha proseguito l’assessore - è il risultato di un lavoro cominciato mesi fa e che siamo riusciti a portare avanti grazie alle preziose sinergie Interistituzionali di cui la Regione Puglia si è fatta promotrice, come quella con INDIRE e la sua Presidente Cristina Grieco o quella con USR Puglia e tanti altri partner, che ringrazio sentitamente. In questa edizione daremo largo spazio al protagonismo del territorio pugliese che ci ha letteralmente travolto con richieste di partecipazione e collaborazione, segnale che la strada intrapresa era quella giusta".

"La scuola è sempre stata una delle priorità di questa amministrazione regionale. Da anni, grazie ai fondi messi a disposizione annualmente dal mio assessorato sosteniamo le scuole pugliesi, favorendo l’introduzione di nuove tecnologie e metodologie, oltre a contribuire alla creazione di spazi didattici innovativi con tutto il lavoro svolto in materia di edilizia scolastica. Il mio auspicio è che tutti, dai docenti ai dirigenti scolastici, dagli amministratori locali agli studenti pugliesi con le loro famiglie, abbiano la possibilità di partecipare a questa fiera, vivendo dei momenti di confronto e di crescita professionale e personale”.

“Con l’edizione Puglia, DIDACTA ITALIA - ha dichiarato il presidente di Firenze Fiera, Lorenzo Becattini - ha raggiunto il prestigioso traguardo della decima edizione, crescendo sia per quello che riguarda gli eventi che per il numero degli espositori che anche questa volta ci hanno dato fiducia seguendoci in questo terzo spin off dell’edizione nazionale".

"Mi preme inoltre sottolineare - ha aggiunto Becattini - il legame stretto fra Firenze e questa edizione dedicata allo storico Gaetano Salvemini, che a 17 anni arrivò nella nostra città per studiare come allievo di Pasquale Villari e dove conseguì la laurea insegnando poi nell’ateneo fiorentino come professore di Storia dal 1916, divenendo una figura centrale nella storia della riflessione storiografica su Firenze. Desidero infine ringraziare INDIRE, nostro partner scientifico, la Regione Puglia, il Ministero dell’Istruzione e Merito, Didacta International e tutti gli altri componenti il Comitato promotore che in questi mesi hanno lavorato al fianco di Firenze Fiera per l’organizzazione di questa nuova edizione della fiera”.

“Anche nell’edizione di Fiera Didacta Puglia, INDIRE avrà un ruolo chiave come partner scientifico a supporto della manifestazione - ha dichiarato Cristina Grieco, Presidente di INDIRE –. Sono numerosi gli eventi formativi organizzati dall’Istituto, su temi che fanno riferimento a tutto il sistema scolastico, dall’organizzazione della didattica, agli spazi e agli ambienti, dall’uso delle tecnologie alle metodologie più efficaci nei vari contesti di apprendimento. Come sempre, le nostre ricercatrici e i nostri ricercatori avranno modo di interagire direttamente con i docenti, i dirigenti scolastici e gli attori principali che contribuiscono a migliorare il nostro sistema scolastico”.

“Siamo davvero felici di aprire le porte della scuola pugliese a Didacta - ha detto il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Giuseppe Silipo – questo evento rappresenta un appuntamento di grande interesse che fungerà da stimolo e ispirazione per dirigenti, docenti e personale scolastico della nostra regione, nonché confronto tra diverse realtà, grazie alla partecipazione attiva degli Uffici Scolastici Regionali di Basilicata, Campania, Calabria, Molise e Sicilia".

"L’Ufficio scolastico per la Puglia, nei propri spazi, proporrà un calendario di eventi ad ampio raggio: dall’orientamento alle metodologie didattiche innovative, passando per l’intelligenza artificiale e le riforme in atto. Un programma di formazione per i docenti volto a garantire a tutte le studentesse e gli studenti, di ogni ordine e grado, un’istruzione sempre più di qualità, coinvolgente e attenta all’individuo”.

Grande protagonista la Puglia all’interno dei padiglioni di Didacta Italia con molteplici spazi espositivi istituzionali, ciascuno dedicato alle tante buone pratiche del sistema di istruzione e formazione regionali.

Uno stand ospiterà i progetti più innovativi e creativi delle istituzioni scolastiche del territorio, finanziati dalla Regione Puglia nel triennio 2020-2024. Dunque, spazio ai progetti legati all’arte nelle sue diverse espressioni ma anche turismo sostenibile, STEM, degustazioni, percorsi a sostegno della cittadinanza attiva, dell’inclusione, delle nuove strategie di comunicazione come l’utilizzo corretto del web e dei social media da parte degli studenti, fino ad arrivare a vere e proprie attività performative di danza, musica e teatro. Prevista anche una stampante 3D con il cioccolato.

A cura di Regione Puglia anche la grande sala convegni - Main Hall, intitolata allo storico Gaetano Salvemini, che offrirà per tre giorni un ventaglio di temi e appuntamenti da non perdere. Si parlerà della filiera formativa tecnico-professionale con l’avvio dei percorsi 4+2 dei Campus ITS Academy, del sistema integrato zerosei anni e coordinamenti pedagogici, di finanziamenti per l’edilizia scolastica, fino ad arrivare ai Patti territoriali per ridurre il mismatch tra formazione e lavoro o alla scuola di OpenCoesione. In programma anche l’evento con gli architetti di fama internazionale, Cino Zucchi e Alberto Ferlenga, sulla progettazione degli spazi educanti e il talk show finale “La Didacta che ti Puglia” in cui l’assessore regionale Leo dialogherà con importanti ospiti nazionali sullo stato dell’arte della scuola di oggi.

Tutti gli eventi in programma nella Main Hall, a cura di Regione Puglia, daranno diritto all’ingresso gratuito alla Fiera, previa registrazione al link: https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi?filterPuglia=true

La Regione Puglia sarà presente alla manifestazione con ampi spazi istituzionali per la promozione e diffusione delle opportunità offerte al mondo dell’istruzione dal PR PUGLIA FESR – FSE+ 2021-2027.

GLI EVENTI DEL PROGRAMMA SCIENTIFICO

Il programma, realizzato da INDIRE con il coordinamento del Prof. Giovanni Biondi, offre un ampio ventaglio di opportunità formative che comprende le metodologie didattiche innovative, come la flipped classroom e l’unità di apprendimento, l’alfabetizzazione digitale e la cybersecurity, le competenze trasversali e lo sviluppo personale, ma anche la sostenibilità, l’internazionalizzazione e le competenze multilinguistiche. Non mancheranno workshop riguardanti la robotica educativa, le STEM e STEAM, la transizione tecnologica e l’inclusione e i bisogni sociali; infine, l’Intelligenza artificiale e l’apprendimento adattivo.

Di particolare importanza sarà il seminario del 18 ottobre alle 9,30 “Monitoraggio e ricerca: accompagnare i beneficiari e i destinatari nella partecipazione al Programma PN 2021-2027”. L’evento ha l’obiettivo di far conoscere alle istituzioni scolastiche le attività previste dal progetto in affidamento, ma sarà anche l’occasione per presentare in anteprima la nuova piattaforma dedicata al PN21-27. Parteciperanno i referenti della Commissione Europea e dell'Autorità di Gestione e alcune scuole pugliesi che si sono maggiormente distinte per l’uso efficiente delle risorse messe a disposizione dal PON 2014-2020.





Per iscriversi e partecipare agli eventi formativi è necessario consultare il programma scientifico sul sito di Didacta Italia: https://fieradidacta.indire.it/it/programma-didacta-italia-puglia-2024/ e selezionare le attività di interesse, completando la procedura con l’acquisto del biglietto direttamente sul portale, utilizzando anche la Carta del docente.





INDIRE rende omaggio alla prima edizione Didacta Puglia con un evento importante: il concerto dell’Orchestra Erasmus al Teatro Petruzzelli, il 17 ottobre alle ore 21, in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni”. Saliranno sul palco circa 50 giovani musicisti che hanno svolto o stanno svolgendo un’esperienza di mobilità internazionale Erasmus, provenienti da 60 Conservatori di tutta Europa. L’ingresso al concerto è gratuito previa registrazione al link: https://indire.eminerva.eu/isc/?evt=17_Ottobre_2024_Erasmus_Orchestra_Didacta_Bari.

