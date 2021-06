Dieta Mediterranea elisir di lunga vita 'Silver WellBeing’ tra Grecia e Italia

Dieta Mediterranea e Sindrome Metabolica: la Via per la Longevità (Med Diet and Metabolic Syndrome: Road to Longevity) è il titolo del webinar scientifico che si terrà martedì 22 giugno dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nell’ambito del progetto europeo 'Silver WellBeing’, finanziato dal Programma di Cooperazione Interreg V-A Grecia-Italia.

Il webinar sarà l’occasione per discutere dell’importanza dei corretti stili di vita e della sana alimentazione, presupposti fondamentali per garantire non solo la longevità ma anche un invecchiamento direttamente proporzionale alla qualità di vita. La dieta mediterranea e i suoi alimenti saranno il focus delle relazioni presentate dagli esperti greci e italiani, che tracceranno delle linee guida dedicate alla salute dei Silver e, più in generale, di tutti.

Dopo i saluti istituzionali, Antonio Moschetta, professore ordinario del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina dell’Università di Bari, coordinatore scientifico del progetto, introdurrà i lavori e si sofferm

erà sul tema ‘Nutrienti e geni: sindrome metabolica e prevenzione delle malattie cardiovascolari e oncologiche’. Contribuiranno a comporre il programma del webinar gli interventi di: Francesco Sofi - professore associato in Scienze dell’Alimentazione dell’Università di Firenze su ‘Valutazione dell’ aderenza alla Dieta Mediterranea’; Elena Piccinin - ricercatrice in Biochimica dell’Università di Bari su ‘Nutrienti e microbiota’; Sofia Bellou - professore ordinario Laboratorio di Chimica biologica dell’Università di Ioannina e FORTH/IMBB-BR e Emmanouil Iakovidis - ricercatore del Dipartimento di Applicazioni biologiche e Tecnologia dell’Università di Ioannina (FORTH-IMBB/BR) su ‘Effetto protettivo dell’olio extravergine d’oliva nei confronti del cancro: verso l’elaborazione di un percorso certificativo’; Christina Kostara - ricercatrice Laboratorio di Chimica clinica dell’Università di Ioannina su ‘La dieta Mediterranea come risorsa trasversale della Cooperazione transfrontaliera’.

La partecipazione al webinar prevede 3 crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) ed è riservata a Medici chirurghi specialisti in Endocrinologia, Gastroenterologia, Genetica Medica, Geriatria, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina Interna, Oncologia, Reumatologia, Biochimica Clinica, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Medicina Generale (Medici di Famiglia), Biologi e Dietisti. La lingua ufficiale del webinar è l’inglese.

Per iscriversi al webinar consultare la pagina web https://meeting-planner.it/events/med-diet-and-metabolic-syndrome-road-to-longevity/

Il progetto ‘Silver WellBeing’ - Capofila del progetto è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e tre autorevoli partner della Grecia: Università di Ioannina, Foundation for Research & Technology (FORTH) e InnoPolis - Centre for Innovation and Culture. Il progetto Silver Wellbeing promuove i benefici di una vita sana e sostenibile.

Dopo 2 anni di percorso, ha definito e implementato guide ed applicazioni innovative sviluppate in collaborazione con diversi settori come il turismo, la sanità e l’agroalimentare. Anche i pazienti con problemi metabolici e cardiovascolari potranno beneficiare di questo progetto, così come le persone con obesità, disturbi alimentari o semplicemente interessati ad una dieta più sana e consapevole.

RAZIONALE WEBINAR (22 giugno 2021) - La Dieta Mediterranea è un regime alimentare ispirato alle abitudini alimentari italiane e greche degli anni '60, elaborato negli anni '80 negli Stati Uniti. Dichiarata Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità nel 2010, la Dieta Mediterranea è molto più di un semplice elenco di alimenti, configurandosi come un elemento culturale che si basa sulla socializzazione tra persone diverse e che è stato tramandato di generazione in generazione nel corso dei secoli. Uomo e natura si fondono in rituali sociali in cui l’assunzione di cibo da parte della comunità diventa un momento culturale unico e irripetibile, il tratto di un’identità sociale condivisa da individui, un rito collettivo e comunitario che ancora oggi caratterizza il rapporto tra l’uomo e la natura.

La ricerca scientifica sulla Dieta Mediterranea affonda le proprie radici nel passato, anche se le moderne metodiche scientifiche ne hanno confermato i benefici identificando e approfondendo gli effetti di questo sano schema alimentare.

Per quanto siano stati pubblicati numerosi studi scientifici sugli effetti della Dieta Mediterranea e degli alimenti che la compongono, diventa importante approfondirne anche altri aspetti che ne fanno un vero e proprio modello di buone abitudini alimentari e espressione culturale dei popoli del Mediterraneo, pur legato a innovazioni tecnologiche nel campo dell’agricoltura.

Molti sono stati i progressi fatti negli ultimi anni nel campo della ricerca relativa alla Dieta Mediterranea grazie alle nuove tecnologie disponibili e alle nuove metodiche di studio. Tali progressi, tuttavia, sono stati motivati soprattutto dall'urgenza posta da allarmanti scenari di salute pubblica: l'obesità, ad esempio, è un problema che riguarda un numero crescente di italiani e altri popoli del bacino del Mediterraneo. Anche alla luce di queste emergenze sanitarie, il focus s’incentra sulla Dieta, sui suoi effetti, sugli alimenti che la compongono e sulle malattie che riesce a prevenire.

Il mondo della ricerca scientifica punta le sue risorse su due target importanti: la valorizzazione di alcuni degli effetti salutari della Dieta Mediterranea quali la riduzione dell'incidenza di diverse patologie, tra cui il cancro e le malattie cardiovascolari e metaboliche; il miglioramento delle tecniche di coltivazione e produzione degli alimenti tipici della Dieta.

Numerosi studi recenti hanno dimostrato che esiste un rapporto causale tra Dieta Mediterranea e la minore incidenza di gravi patologie, sottolineando in particolare gli effetti positivi dei principali costituenti della Dieta nel diminuire l'incidenza di malattie nella popolazione dei Silver.

