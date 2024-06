Dissesto geologico, Melfi e Leonessa: l'incubo strade locali

di Moniangela Palmieri

Le strade vicinali dell’agro di Melfi e della Basilicata versano in condizioni precarie e moltissime sono interrotte e chiuse, creando un grave danno ai mezzi pesanti e non agricoli, che sono costretti a fare 10 km in più ogni giorni per raggiungere le proprie abitazioni, perchè le vicinali e le comunali sono interrotte per dissesto geologico.

A loro volta i mezzi agricoli, oltre a percorrere lunghi tratti a volte di 10 km anzichè di 3km, percorrono le strade statali e le strade provinciali di grande intensità di traffico creando difficoltà al traffico, dato che questi mezzi agricoli viaggiano a bassissima velocità.

In modo particolare I cittadini di Leonessa - frazione di Melfi (Pz), con oltre 100 famiglie ed una popolazione di 300 anime, vivono incubi impressionanti e questo grave disagio potrebbe ostacolare la regolare fruizione dei mezzi di soccorso e dei mezzi di emergenza-urgenza.

I cittadini di Leonessa, il 03 maggio 2024, hanno inviato una mail al Presidente della Provincia di Potenza, rappresentando la grave e difficile situazione che in questi giorni stanno vivendo, per la chiusura della strada statale 658 "Potenza-Melfi" per i lavori di manutenzione programmata sul viadotto "Seminiello" ed in particolare sul tratto compreso tra il km 50,500 (dall'immissione sulla SS658/dir) al km 58,900 (innesto con la SS655 "Bradanica" ).

Hanno rappresentato anche che la viabilità alternativa, sullaex S.P. 48, che l'ANAS ha previsto per permettere ai cittadini di Leonessa di raggiungere la città di Melfi è una scelta molto gravosa, perchè oltre a fargli allungare il percorso dicirca 1O km più volte al giorno, sono costretti a percorrere una strada ad alta densità ditraffico.

I cittadini di Leonessa chiedono di intervenire con la massima urgenza per la risoluzione del problema. Il Candidato alle Europee, Nicola Giampaolo - tra l’altro esponente dell’ANCI in Conferenza Unificata Stato Regioni presso il Comstat - ha garantito che nel momento in cui la Prefettura di Potenza non dovesse dare immediate risposte ai cittadini informerà gli Organi competenti del Ministero dell’Interno.

“Le popolazioni interessate non possono vivere in condizioni di disagio - ha detto Giampaolo - questo modo indegno di trattare una comunità oltre ad offende la cittadinza, crea spopolazione. Ricordiamo che la spopolazione del Sud-Italia appartiene alla filosofia immorale del disegno politico-sociale della Lega di Salvini, Durigon e Giorgetti”.