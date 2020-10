Donato Pentassuglia è il nuovo Assessore regionale all'Agricoltura

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha nominato il consigliere regionale Donato Pentassuglia nuovo assessore regionale all'Agricoltura.

"Le tempistiche necessarie alla proclamazione del nuovo Consiglio regionale e i numerosi impegni sul fronte delle tematiche connesse all'agricoltura - ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - hanno consigliato di procedere alla nomina immediata dell'assessore all'Agricoltura, il cui profilo è il più adatto a questo difficile ed importante ruolo”.

“E’ un riconoscimento a quanto fatto per l’agricoltura nella consigliatura precedente - ha dichiarato Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia - dove Pentassuglia da presidente della IV Commissione Attività Produttive ha dato impulso e sostanza ad importanti provvedimenti legislativi a beneficio dell’agricoltura e dell’agroalimentare della Puglia”.

“Per ridare centralità al settore agricolo e all’agroalimentare sarà funzionale - ha aggiunto Muraglia - istituire l’Assessorato regionale dell’Agroalimentare, indispensabile nello sviluppo e nell’identità del sistema Puglia per avere un interlocutore forte e univoco, ma anche per rafforzare la filiera agroalimentare Made in Puglia dal campo alla tavola”.

“Auspichiamo un deciso cambio di passo di tutta l’amministrazione regionale - ha concluso Muragkia - perché il bilancio di quanto fatto su Xylella, PSR, Consorzi di Bonifica, 12 leggi prodotte, alcune delle quali inapplicate o ancora inapplicabili per l’eccesso di burocrazia, impone una svolta radicale nella gestione della macchina amministrativa, con la dovuta semplificazione degli iter per restituire la competitività che le imprese agricole e agroalimentari pugliesi hanno perso in questi anni”.

“I migliori auguri di buon lavoro al neo assessore all’Agricoltura Donato Pentassuglia, con il quale siamo certi riusciremo a costruire un rapporto di collaborazione ed intesa nell’interesse dell’agricoltura e quindi della Puglia”, ha scritto in una nota il presidente di Cia agricoltori italiani della Puglia, Raffaele Carrabba, nel sottolineare che adesso bisogna partire subito, affrontando tutte le questioni che riguardano le imprese agricole e agroalimentari.

“Occorre accelerare nel dare continuità alle misure regionali, integrative e complementari, a quelle nazionali. Infatti - ha spiegato il presidente Carrabba - ci sono comparti, che sono poi tra i più dinamici dell’economia regionale, quali la viticoltura, l’olivicoltura, l’ortofrutta, il florovivaismo, ma non solo che stanno soffrendo terribilmente con un sostanzioso calo di competitività e ridimensionamento drastico delle esportazioni e un calo significativo degli ordinativi".

"La situazione che si è creata - ha sottolineato Cia Puglia – colpisce duramente le aziende agricole. I primi interventi dovrebbero andare nella direzione di consentire la continuazione dell’attività produttiva a tutte le aziende, vista la strategicità della fornitura alimentare. Da quando è iniziata l’emergenza coronavirus, l’attività è calata. Mai come in questo momento – ha concluso Carrabba – la rapidità delle decisioni è fondamentale”.

“A nome mio personale e del Consiglio direttivo di Confagricoltura Puglia formulo i migliori auguri di buon lavoro al neoeletto assessore regionale alle politiche agricole Donato Pentassuglia”, ha commenta il presidente Luca Lazzàro.

“Donato Pentassuglia è l’uomo giusto e con l’esperienza giusta per affrontare le questioni annose che si trovano sul tavolo e che pesano sul settore. Prima delle elezioni - ha ricordato Lazzàro - abbiamo evidenziato in un Contratto con i candidati, sottoscritto anche dal governatore Michele Emiliano, i temi caldi per il rilancio dell’agricoltura regionale. Aiutare l’agricoltura pugliese significa, per la sua importanza a livello nazionale, sostenere l’intera economia della Puglia".

"Ecco perché nei 5 punti del Contratto abbiamo racchiuso le priorità per il settore - ha concluso Lazzàro - che sono gli investimenti per il miglioramento e il potenziamento delle infrastrutture idriche, la Xyella, l’innovazione del mondo rurale, il Piano di sviluppo rurale (Psr), e la Politica agricola comune (Pac), la ristrutturazione e l’adeguamento della Struttura del dipartimento agricoltura. Per compiere questi passi Confagricoltura Puglia sarà accanto al nuovo assessore per tutte le tematiche agricole ed economiche.

