DPCM, nuova ordinanza regionale: nulla cambia per le scuole pugliesi

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, su richiesta del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia, ha rinnovare le disposizioni contenute nell’ordinanza n. 413 con un nuovo provvedimento, a seguito dell'ultimo DPCM relativo alle disposizioni da seguire dal 4 dicembre fino al 6 gennaio. Per le scuole pugliesi non ci saranno cambiamenti.

"Le attività didattiche proseguiranno come avvenuto sinora - ha anticipato lo stesso Emiliano - le istituzioni scolastiche del ciclo primario elementari e medie devono garantire non solo le attività didattiche in presenza ma anche in DID, didattica digitale integrata, per tutti gli alunni le cui famiglie la richiedano espressamente. L’organizzazione della didattica a distanza è prevista dalle Linee Guida del Piano Scuola del Miur di giugno 2020".

(gelormini@gmail.com)