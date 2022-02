PugliaItalia

Lunedì, 21 febbraio 2022 Droga, maxi-retata della Polizia di Stato tra Bari e Bitonto Dalle prime ore dell'alba in corso nei Comuni di Bitonto e Bari l'esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari per 43 persone.