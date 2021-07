DTA con Albania e Montenegro per rafforzare l’utilizzo dei droni

L'Ente per l'Aviazione Civile albanese in collaborazione con il Distretto Tecnologico Aerospaziale, Puglia (Dta) , e il Tecnopolo del Montenegro, ha organizzato il primo workshop nell'ambito del progetto SKEYE (progetto co-finanziato attraverso il programma INTERREG IPA-CBC Italia-Albania-Montenegro).

Il workshop ha riunito partecipanti provenienti da università e centri di ricerca, grandi aziende, piccole e medie imprese, start-up e istituzioni pubbliche italiane e pugliesi, albanese e montenegrine.

Durante il workshop sono state affrontati temi relativi alla sicurezza delle infrastrutture di trasporto e alle potenzialità in questo settore rivenienti dai servizi spaziali, all’Advanced Air Mobility e all’Urban Air Mobility, alle possibili iniziative per lo sviluppo della Uam (Urban Air Mobility) in Europa e alle problematiche da risolvere per lo sviluppo di start-up innovative in Albania. Il workshop aveva l’obiettivo di esplorare e comprendere il potenziale impatto di questi servizi spaziali e di Uam sull'innovazione dei trasporti e le opportunità industriali nel bacino adriatico.

Il Dta ha proposto il proprio programma di sviluppo sui temi degli Uas (aeromobili a pilotaggio remoto) e Uam, che vede un ruolo centrale del Grottaglie Airport Test Bed e del Drone Living Lab di Bari. Il DTA ha coinvolto nei lavori anche Eucontrol, Enac e Planetek Italia che hanno spiegato le potenzialità della Urban Air Mobility e della Advanced Air Mobility nei trasporti locali e in genere delle tecnologie satellitari nella sicurezza delle infrastrutture della mobilità.

Gli argomenti discussi nel workshop hanno stimolato le discussioni tra partecipanti e relatori, in particolare su questioni relative alle aspettative delle startup in Albania nel settore industriale dei droni, all'uso dello spazio aereo per l’Uam e, soprattutto, sul regolamento per il funzionamento e il monitoraggio dell’utilizzo dei droni.

Antonio Zilli, responsabile del progetto Skeye per conto del Dta, ha sottolineato che “Anche questo workshop ha evidenziato quanto le tecnologie dei droni e dei servizi spaziali sono presenti nella nostra quotidianità. Dopo questo workshop il DTA e gli altri partner di progetto stanno già lavorando ad un programma condiviso di sperimentazione e dimostrazione di servizi di Urban Air Mobility che veda i tre territori (Puglia, in Albania e in Montenegro) crescere insieme”.

