E' morto Paolo Agostinacchio, parlamentare e sindaco di Foggia

ANCI Puglia, a nome della Presidente Fiorenza Pascazio e dei Sindaci della regione, ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia dell'On. Paolo Agostinacchio per la sua scomparsa: "L'Onorevole Agostinacchio, parlamentare per tre legislature e Sindaco di Foggia dal 1995 al 2004, è stato anche Presidente del Consiglio Nazionale dell'ANCI. Un sentito ringraziamento per il suo impegno costante, per l'esemplare dedizione al servizio delle istituzioni e delle comunità locali".

Altra nota di cordoglio è stata diffusa dal PD Foggia: "Oggi rendiamo omaggio a un uomo politico che, pur con idee diverse dalle nostre, da sindaco di Foggia ha lottato per costruire il futuro della città. Paolo Agostinacchio è stato un avversario con cui ci si poteva confrontare e scontrare anche aspramente, ma sempre nel reciproco rispetto e nel rispetto delle istituzioni che la politica è chiamata a rappresentare con onore, onestà e dignità. Alcune battaglie per lo sviluppo di Foggia ci hanno visto anche lavorare insieme, come fu nella stagione in cui Antonio Pellegrino in qualità di presidente della Provincia di Foggia e Paolo Agostinacchio come primo cittadino del capoluogo lottarono per il riconoscimento dell’autonomia dell’Università degli Studi di Foggia, centrando un risultato storico e strategico per la nostra città. Durante il suo mandato, Paolo Agostinacchio seppe dare coraggio e forza alla città quando Foggia affrontò l’immane tragedia di Viale Giotto. La politica come cuore, impegno e intelligenza al servizio del bene comune. Il Pd di Foggia esprime le sue più sincere condoglianze alla famiglia".