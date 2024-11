E' morto Federico Pirro oracolo dell'Economia Industriale

di Franco Deramo

Un lutto improvviso di una persona cara ti lascia carico di stupore. Al tempo stesso ti spinge a passare in rassegna l’esperienza professionale vissuta insieme. La morte di Federico Pirro è arrivata inattesa e amara.





Prima di tutto è stata una esperienza di vita. Anteponeva sempre al merito tecnico dell’incontro la sua profonda umanità. Nasceva così una relazione che si arricchiva di conoscenze e di vissuto personali che sono giunte fino allo scambio, alla reciprocità. Gioiva e soffriva con te, ma con grande fiducia e carico di speranza ti accompagnava a proseguire il cammino della vita.

Oggi voglio ricordarlo così, straordinariamente sempre disponibile, pronto ed efficace. La sua collaborazione per Enel, con me, per me, è stata di una ricchezza molto preziosa ed unica.

Grazie Professore. Grazie Federico, amico caro. Ci ritroveremo sempre nella preghiera.





Federico Pirro - Professore associato di Storia dell’Industria presso il Dipartimento Fless dell’Università di Bari, dal 1977 ha ricoperto incarichi di presidente, vicepresidente e consigliere d’amministrazione di società pubbliche e private operanti nei comparti del finanziamento alle imprese, della meccanica, del turismo e dell’edilizia. Da Insud a Agis Meccanica, Agis-Sae Sadelmi, Finvaltur, Valtur Sviluppo, Iba Costruzioni, Breda Fucine Meridionali, Vivai Mediterranei, solo per citarne alcune.