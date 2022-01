Edicola del Sud, titoli in dialetto nella giornata celebrativa

In occasione della giornata nazionale dei dialetti, L’Edicola del Sud, il quotidiano interregionale diretto da Annamaria Ferretti, farà una dedica speciale alle sue lettrici ed ai suoi lettori declinando le aperture delle copertine provinciali nella lingua dei territori che rappresentano.

Bari, Bat, Foggia, Taranto, Lecce, Brindisi, Potenza e Matera presenteranno il fatto più caratterizzante titolandolo in lingua.

“Si tratta di una bella occasione per onorare la storia linguistica dei territori di cui ci occupiamo – ha detto Annamaria Ferretti - ma anche per difendere l’identità di Puglia e Basilicata non solo con i fatti, ma anche con le parole”.

I titoli in dialetto non saranno sottotitolati in italiano: per stimolare il dibattito anche intorno alla loro scrittura, attraverso le pagine del giornale, del sito web, della sua radio e dei suoi canali social.