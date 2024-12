Edison e Aforisma: un successo la Scuola dei Mestieri dell'Energia

Edison e AFORISMA School of Future, autorevole School of Management privata del Sud Italia, hanno festeggiato nel Castello Carlo V di Lecce i giovani che hanno terminato con successo il percorso di studi nei primi tre anni di attività della Scuola dei Mestieri dell’Energia.

L’iniziativa è volta a creare opportunità concrete di formazione e lavoro per giovani desiderosi di acquisire una qualifica di formazione tecnico-professionale riconosciuta e spendibile nel mercato del lavoro dell’energia.





Attraverso i percorsi formativi già attivati, la Scuola dei Mestieri dell’Energia forma Operatori Termoidraulici e Tecnici Superiori di Installazione e Manutenzione impianti civili e industriali specializzati nel settore energetico. Offre così opportunità concrete di accesso al mercato del lavoro nelle realtà del Gruppo Edison, delle sue aziende partner e nelle imprese locali che partecipano alla formazione professionale dei giovani. Tutti gli studenti che hanno terminato il primo ciclo dei percorsi formativi avviati dalla Scuola hanno oggi un posto di lavoro.

L’evento è stato anche l’occasione per 140 studenti di concludere un percorso di orientamento che ha coinvolto nell’anno in corso 700 ragazzi delle scuole medie di tutta la Regione. La Scuola dei Mestieri si rivolge infatti sia agli studenti diplomati delle Scuole Secondarie di I grado sia a quelli che hanno terminato la Scuola Secondaria di II grado.

Dal prossimo triennio i percorsi formativi della Scuola dei Mestieri dell’Energia potranno essere scelti come una alternativa pari ai licei e agli istituti tecnici e professionali. Questo permetterà di ampliare il bacino di utenza delle Scuola dei Mestieri dell’Energia che fino ad ora aveva coinvolto solo quei giovani usciti precocemente dal sistema scolastico.

Durante l'incontro sono intervenuti il senatore Roberto Marti, presidente della 7° Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, Istruzione pubblica, l’assessore alla Formazione e Lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo, il sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone, Giorgio Colombo, direttore HR e ICT di Edison, Elisabetta Salvati, Presidente di AFORISMA e Direttore scientifico della Scuola dei Mestieri dell’Energia e Massimo Quaglini, Amministratore Delegato di Edison Energia.





“Con l’iniziativa promossa con AFORISMA tre anni fa a Lecce, Edison conferma in Puglia - una Regione con una radicata cultura industriale e imprenditoriale e dove siamo presenti con molteplici attività - la propria capacità di integrarsi e di generare valore industriale, economico e sociale per il territorio, in partnership con gli operatori, gli Enti e le Istituzioni locali e con una prospettiva di lungo termine", ha dichiarato Giorgio Colombo, Direttore HR e ICT di Edison.

"Il futuro si costruisce investendo sull’educazione al lavoro e sulla formazione dei giovani studenti di oggi, che saranno i giovani lavoratori di domani, accompagnandoli e aiutandoli a orientare le loro attitudini e aspirazioni nella consapevolezza delle competenze e dei mestieri di domani. Da questa convinzione e con questo obiettivo è nata la Scuola dei Mestieri dell’Energia, che vuole riattivare e valorizzare le filiere formative funzionali a costruire mestieri tecnico-professionali impiegabili nel tessuto lavorativo del territorio e sperimentare al contempo un nuovo modello formativo teorico-pratico, coinvolgendo fin dall’inizio gli operatori del sistema dell’education ed il sistema delle imprese del territorio, a partire dai nostri partner".

"Abbiamo concluso questa fase di sperimentazione incoraggiati ad andare avanti su questa strada sul territorio pugliese e a trasferirne la positiva esperienza su altre Regioni e territori di interesse e di radicata presenza del nostro Gruppo”.

La Scuola dei Mestieri dell’Energia opera grazie a una sinergia tra enti formativi, istituzioni e aziende, che consente di progettare e gestire i percorsi di formazione attraverso una didattica duale e innovativa, fatta di lezioni teoriche in aula e di apprendimento attraverso l’esperienza diretta sul campo. Un ruolo importante anche nel percorso formativo è giocato dai partner tecnici locali di Edison Energia presenti in Puglia ma sono coinvolte anche altre aziende del settore energetico, portando a oltre 40 il numero di imprese del network aziendale.

“Il nostro Paese affronta oggi una doppia sfida cruciale: da un lato, una crescente domanda di lavoro in settori strategici come quello energetico; dall'altro, la difficoltà di trovare profili adeguati che possano soddisfarla. Riteniamo essenziale contribuire a colmare questo divario, valorizzando i mestieri tecnici e artigianali che rappresentano il cuore pulsante della nostra economia. La Scuola dei Mestieri dell’Energia -ha commentato Elisabetta Salvati, direttore scientifico della Scuola dei Mestieri dell'Energia. supera i modelli tradizionali di formazione professionale, adottando un approccio di sistema che unisce aziende, enti di formazione, scuole e università. Questo ecosistema formativo prepara i giovani a cogliere le sfide e le opportunità offerte dai mestieri del futuro, in stretta connessione con le esigenze dei territori in cui vivono e operano”.

L’evento al Castello Carlo V è stato inoltre patrocinato da ASFOR, l'associazione italiana per la formazione manageriale, che riunisce 90 associati, tra cui le principali Business School italiane di appartenenza universitaria o indipendenti, numerose società di consulenza e formazione, nonché le Corporate Academy di grandi gruppi privati e pubblici e di alcuni ordini professionali.





Edison - Edison è società leader dell’energia, con 140 anni di storia e primati che ne fanno il più antico operatore del settore in Europa. L’azienda impiega oltre 5.500 persone, operando in Italia ed Europa nella produzione rinnovabile e low carbon, nell’approvvigionamento e vendita di gas naturale, nella mobilità sostenibile, e attraverso Edison Energia ed Edison Next nei servizi energetici, ambientali e a valore aggiunto per clienti, aziende, territori e Pubblica Amministrazione.

Il Gruppo è impegnato in prima linea nella sfida della transizione energetica, in coerenza con i Sustainable Development Goals dell’Onu e le politiche europee di decarbonizzazione. Edison ha un parco di produzione di energia elettrica altamente flessibile ed efficiente, composto da oltre 250 centrali tra impianti idroelettrici, eolici, solari e termoelettrici a ciclo combinato a gas ad alta efficienza per una potenza complessiva di circa 7,2 GW; e soddisfa l’approvvigionamento di GNL e gas naturale al Paese, grazie a un portafoglio ampio e altamente diversificato pari a 13 miliardi di metri cubi all’anno.

