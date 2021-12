Edison investirà oltre 550 milioni € sullo sviluppo rinnovabile della Puglia

Edison ha presentato il piano di sviluppo industriale delle fonti rinnovabili al 2030, con il quale conferma il proprio ruolo di operatore impegnato nella transizione energetica e nel raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e dal Green Deal.

In particolare, nella Puglia che rappresenta oggi il 24% della produzione di energia eolica nazionale e il 14% di quella da fotovoltaico, Edison prevede di sviluppare 16 impianti, per una potenza green di oltre 540 MW entro il 2025: 7 parchi eolici (5 integrali ricostruzioni e 2 green-field) da 265 MW complessivi e 9 campi fotovoltaici da 277 MW complessivi. Un piano che attribuisce un’importanza chiave alla Puglia cui verranno destinati investimenti per più di 550 milioni di euro nel triennio, per contribuire allo sviluppo rinnovabile della Regione.

"Vogliamo accompagnare la Puglia nel percorso di transizione energetica valorizzando le risorse naturali che ne caratterizzano il territorio e portando valore per le comunità - ha dichiarato Marco Stangalino, vice presidente esecutivo Power Asset Edison - Edison ha un forte legame con la Puglia e partecipa attivamente alla vita economica della Regione, con attività che vanno dalla generazione di energia elettrica fino alla vendita di luce e gas e servizi energetici e ambientali. Una quota importante della nostra generazione rinnovabile proviene da questa terra e siamo onorati di poterla accrescere ulteriormente con un piano di crescita sostenibile e in armonia sia con il territorio sia con le comunità che ci accolgono".

Attualmente sul territorio pugliese Edison possiede e gestisce 15 parchi eolici per una capacità installata complessiva di quasi 200 MW e 25 impianti fotovoltaici per una capacità complessiva di oltre 22 MW, oltre a una centrale a ciclo combinato a gas da 400 MW a Candela (FG). Nel 2021 Edison ha portato a termine i lavori di integrale ricostruzione del primo parco eolico d’Italia a Castel Nuovo della Daunia, in provincia di Foggia, sostituendo i 10 aerogeneratori monopala con un unico aerogeneratore da 2,2 MW. Negli ultimi anni, la società ha completato anche altri importanti progetti che vedono sempre le rinnovabili protagoniste. Come l’impianto eolico di Troia, costruito a tempo di record in meno di un anno, con il coinvolgimento delle imprese del territorio. Un parco con una potenza di oltre 12,5 MW, costituito da 5 aerogeneratori di ultima generazione, in grado di soddisfare il fabbisogno annuo di circa 15.000 famiglie.

Nel corso del 2021, inoltre, Edison ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) insieme a Snam, Saipem e Alboran Hydrogen, per lo sviluppo congiunto del progetto Puglia Green Hydrogen Valley, una delle prime iniziative per la produzione e il trasporto di idrogeno verde su larga scala in Italia. L’accordo prevede la realizzazione di tre impianti di produzione di idrogeno verde a Brindisi, Taranto e Cerignola (Foggia) per una capacità complessiva di 220 MW, alimentati da una produzione fotovoltaica per una potenza totale di 380 MW. Il progetto ha l’obiettivo di contribuire ad accelerare la diffusione dell’idrogeno verde, uno dei principali protagonisti della strategia di decarbonizzazione europea, nel mix energetico nazionale in modo da raggiungere i target italiani ed europei al 2050 di neutralità climatica.

Lo sviluppo in Puglia è parte del piano di sviluppo industriale di Edison che punta ad aumentare la propria capacità rinnovabile installata (eolica, fotovoltaica e idroelettrica) dagli attuali 2 GW a 5 GW al 2030 grazie a investimenti per 3 miliardi di euro nell’arco di piano. Tali risorse saranno destinate a impianti rinnovabili greenfield, ossia di nuova realizzazione, integrali ricostruzioni (repowering) di impianti eolici esistenti per dotarli delle migliori tecnologie incrementandone la produzione, nonché a selettive operazioni di M&A.

Nel settore eolico e fotovoltaico la società ha attualmente circa 1,1 GW di potenza installata e ha presentato progetti e avviato iter autorizzativi in tutta Italia per lo sviluppo di ulteriori 1.500 MW, di cui 800 MW eolici e oltre 700 MW fotovoltaici, per un totale di 63 impianti tra greenfield e integrali ricostruzioni. In particolare, nei prossimi 4 anni verranno realizzati progetti per oltre 1.300 MW nel Sud Italia, per più di 100 MW nel Centro e per quasi 100 MW nel Nord del Paese.

Edison ha un’esperienza unica nel campo delle integrali ricostruzioni dei campi eolici: è stato promotore della Carta del Rinnovamento Eolico Sostenibile e uno dei primi operatori in Italia a tradurre tali principi in concreto attraverso le attività di repowering concluse negli ultimi anni in Abruzzo, Basilicata, Puglia per circa 120 MW complessivi. Un’attività che le è valsa il prestigioso riconoscimento Envision Gold, il massimo livello di rating per le infrastrutture sostenibili che attesta l’attenzione posta dalla società all’intero ciclo di vita degli impianti perché gli impatti sul territorio siano ridotti al minimo e perché venga creato valore condiviso nelle comunità locali che li ospitano.

Nell’implementare il piano di sviluppo della capacità rinnovabile Edison farà leva sul know how e le competenze specifiche che vanta quale operatore verticalmente integrato, dalla progettazione allo sviluppo degli impianti di produzione di energia rinnovabile, dall’Operation & Maintenance fino alla vendita di energia green presso i clienti.

Al fine di garantire la sicurezza e l’adeguatezza del sistema elettrico italiano, il piano di crescita di Edison nelle rinnovabili prevede lo sviluppo dei necessari strumenti di flessibilità, come i pompaggi idroelettrici e le batterie d’accumulo, nonché la produzione a gas di ultima generazione, che continuerà a rivestire un ruolo complementare supplendo all’intermittenza delle fonti rinnovabili non programmabili.

Attraverso il Piano Industriale Rinnovabili al 2030, Edison conferma il proprio ruolo di operatore responsabile, leader nella transizione energetica del Paese, con una strategia focalizzata sullo sviluppo della generazione green, accanto all’efficienza energetica, le vendite e i servizi per i clienti finali oltre alle attività gas e green gas.

