Edufin a Bari, Educazione Finanziaria Open Party 2024

Investimenti, trading, tutela del risparmio, finanza sostenibile e prevenzione dei reati finanziari, questi i temi affrontati nel corso della nuova edizione di Edufin Open Party 2024, l'evento di formazione gratuita dedicata al mondo dell'economia e della finanza, organizzato dalla startup Work at Wall Street, presso la Sala Congressi Meeticongress, in via Ausilio 7 a Bari.





L'iniziativa, dal titolo "Trading di Borsa: Costruisci il tuo futuro finanziario" si è posta quindi l'obiettivo di diffondere la cultura finanziaria, grazie alla presenza di esperti di fama internazionale e professionisti del settore che hanno offerto un'occasione unica, a tutti i presenti, per apprendere e confrontarsi su queste tematiche cruciali.

In particolare, nel corso dell'evento sono intervenute le principali banche e piattaforme di trading italiane ed europee, tra cui Webank, Banco BPM, Société Générale, Vontobel, IG Group e UniCredit. Ognuna di queste istituzioni ha fornito informazioni utili sui mercati finanziari, con un focus sui certificati di investimento, strumenti che consentono di replicare asset sottostanti con costi e rischi ridotti. Tra gli interventi, segnaliamo quelli di:

 Costanza Mannocchi, Head of Exchange Traded Products – Italy presso

Société Générale;

 Jacopo Fiaschini, Head Flow Products Distribution Italia presso Vontobel;

 Alberto Amiotti, Investment Products presso Banca Akros (Banco BPM);

 Riccardo Giuseppe Falcolini, Private Investor & Internal Network Solution

presso UniCredit.

Questi esperti hanno offerto una panoramica dettagliata su come funzionano i mercati SEDEX e Cert-X, con particolare attenzione alla crescente popolarità dei certificati di investimento.

Si tratta di strumenti versatili e adatti a diverse esigenze, che spaziano dal trading di breve periodo alla gestione di portafogli, fino a strategie di copertura per consulenti finanziari, private banker e altri professionisti del settore.

Nel 2023, il mercato dei certificati ha registrato un notevole incremento, con un turnover complessivo di 12,5 miliardi di euro per il SEDEX e di 5,2 miliardi di euro per i certificati Cert-X. Nei primi tre mesi del 2024, il volume dei certificati emessi sul mercato primario ha già superato i 6,472 milioni di euro, segno dell'interesse crescente degli investitori. Inoltre, durante la giornata di formazione, i rappresentanti di Webank, Pietro Forio, e IG Group, Andrea Martella, hanno presentato le loro piattaforme di trading, offrendo sessioni pratiche su come operare sui mercati finanziari in modo sicuro.

Per tutta la giornata, il cuore dell'evento sono state le sessioni di live trading con i migliori trader italiani, tra cui:

 Antonio Carriere, campione italiano di trading con denaro reale 2023;

 Salvatore Scarano e Fabio Michettoni, esperti della piattaforma Volcharts;

 Nicola Para, divulgatore e trader;

 Stefano Bargiacchi, trader di lunga esperienza;

 Giovanni Borsi, scalper e specialista di certificati;

 Arduino Schenato, esperto del mercato valutario;

 Sante Leone, docente e trader di lungo corso.

 Sante Pellegrino, fondatore della prima Trading Room Italiana e veterano dei

mercati finanziari.





Presente anche Luana Velardo, criminologa e promotrice del format “Le streghe della Finanza”, che presenterà un approccio innovativo alla finanza comportamentale applicata al trading. Tra gli altri ospiti speciali, Riccardo Designori, Amministratore Delegato di Borsaefinanza SRL e conduttore del programma Investv, insieme ad Alfonso Pistilli, autore di tre libri, tra cui il recente “On the (H)edge of Precipice” (2023).

Importantissimi i Panel dedicati alla tutela del risparmio e alla finanza sostenibile.

Un’importante novità di questa edizione è stata la sessione dedicata alla tutela dei risparmiatori e alla prevenzione dei reati finanziari, moderata dall’autorevole Avv. Antonio Maria La Scala, con un focus sulla protezione degli investitori.

Parallelamente, si è tenuto un panel etico sulla trasparenza dell’offerta finanziaria e sui conflitti di interesse per la tutela del risparmio e lo sviluppo della finanza sostenibile, moderato da Andrea Fiorini, giornalista economico-finanziario con trent'anni di esperienza e autore dell’Annuario del Trading Online Italiano®.

Tra i relatori di questo panel figurano:

 Lucia Parchitelli, Assessore alla Formazione e Lavoro della Regione Puglia;

 Rosa Anna Grimaldi, London Stock Exchange;

 Augusta Dramisino, specializzata in diritto commerciale,

 Luana Velardo, criminologa e promotrice del format “Le streghe della

Finanza”;

 Tomasicchio Christian, Presidente di Confindustria Giovani Bari e BAT;

 Filippo Fiaschetti, Emanuele Naglieri e Monica Manosperti, membri di

Confindustria Giovani.

Ad aprire i lavori, Ludovico Abbaticchio, medico e garante dei minori della Regione Puglia, nonché Presidente Nazionale del Sindacato Medici Italiani (SMI).

(gelormini@gmail.com)