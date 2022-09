Elezioni, effetto 'Stardust' in Puglia come al Sud

La destra vince, ha quasi la metà dell’elettorato espresso, ma lo gioca in una coalizione unitaria, che le da il pieno utilizzo del risultato, e poi vi è la notevole affermazione della sua ala radicale con presenze nostalgiche.

Il resto dello schieramento politico raccoglie nel complesso all’incirca lo stesso numero di consensi ma lo fa in maniera frammentata, polverizzata, solo nebbia e polvere, anche se si tratta di polvere di stelle.

Polvere di stelle è Di Maio, che dopo le amministrative ha creduto di fare “le grande scissione” incoraggiato da forze che facevano parte dello stesso Governo, ed invece ha determinato il disfacimento di un quadro politico che con fatica reggeva la complessa situazione della pandemia e della guerra.

Polvere di stelle è il PD, troppo grande ed ingombrante per consentire la nascita di qualcosa di altro ben strutturato dalla tradizione socialista del Paese, ma ormai vocato ad una visione centrista e con gruppi dirigenti moderati e autoreferenziali che stancamente ripropone da 20 anni uno schema politico mai del tutto vincente, mai del tutto perdente.

Polvere di Stelle è il duo Calenda Renzi, a cui non è bastato reclutare in periferia una armata di consumati esperti politici provenienti da varie formazioni per dare vita ad una realtà che strappasse al PD ed a forza Italia il centro dello schieramento. Una cosa oggi sappiamo della direzione che assumeranno non c’è certezza.

Polvere di stelle è Berlusconi un tempo padrone incontrastato della scena politica.

Polvere di stelle ò Salvini che dalle scale del Papete ha cominciato a scivolare e non ha ancora toccato il fondo.

Polvere di Stelle è lo stesso Movimento 5 Stelle che pure sembra rinato dalla morte annunciata.

Atomi solo atomi le diverse formazioni della sinistra che magari pensano sia sufficiente inventarsi una lista, o rispolverare il vecchio glorioso simbolo del PCI, e la politica? Rileggetevi, per favore il “Che fare?” o magari Gramsci, che affermava che i partiti sono la nomenclatura delle classi, ovvero rappresentavano qualcosa e qualcuno, non tutti, e neppure nessuno. Lor signori chi vogliono rappresentare?

Il nuovo sarebbe necessario, ma sono fuori da troppo tempo dalla politica attiva per potere valutare se ce ne siano forza e condizioni. Polvere. Infine, nient’altro che polvere!