Elezioni, Foggia: Antonio Ciarambino (FI) in lista al Senato

Alla fine la candidatura è arrivata. Antonio Ciarambino, già presidente dell’Ordine degli Avvocati Tribunale di Foggia e attuale Responsabile regionale del Dipartimento Giustizia di FI, è tra i candidati nella lista di Forza Italia per il Senato - Plurinominale nel Collegio unico Puglia.

Forza Italia bannerGuarda la gallery

Scelto dal Ministro della Giustizia, Andrea Orlando (governo Renzi), per presiedere a livello nazionale la Commissione centrale per gli Esami di Stato da Avvocato, è stato componente del Nucleo di Valutazione richieste di accesso ai fondi di solidarietà antiracket e antiusura presso la Prefettura di Foggia. Nonché componente dell’Osservatorio per la Legalità, la Sicurezza, il Contrasto e l’Emersione dei Fenomeni di Criminalità Economica presso Confindustria Foggia.

“È vero ho incontrato Silvio Berlusconi - aveva confermato qualche giorno fa - chiamato con altri in rappresentanza del Consiglio nazionale forense, per verificare la fondatezza di un possibile impegno della società civile in Forza Italia. Avevano voluto il mio curriculum ed ora ecco la candidatura, che arriva all’età di 60 anni, dopo quasi 35anni di professione che ho svolto dignitosamente, ricoprendo anche ruoli istituzionali”.

“Ho accettato la candidatura al Senato nel Collegio plurinominale Puglia - ha detto Antonio Ciarambino - con l'orgoglio e la determinazione di voler dare il mio contributo. Ho sempre vissuto la mia vita sociale e professionale con dignità e passione, avendo come riferimento la famiglia e il lavoro”.

“Chi mi conosce - ha aggiunto l’avvocato con natali ad Ascoli Satriano e cresciuto professionalmente con un politico di razza come Paolo Agostinacchio - sa che non ho mai barattato la mia dignità con facili promesse e, anche questa volta, ho deciso secondo coscienza”.

Ciarambino2Guarda la gallery

“Il programma di Forza Italia e dell'intero centro destra - ha sottolineato Ciarambino - costituisce un caposaldo imprescindibile, abbracciando temi cari a tutti. Ringrazio coloro che mi sosterranno, con la consapevolezza che darò tutto me stesso per raggiungere i nostri obiettivi e valorizzare la nostra amata Puglia”.

“Ho bisogno del supporto di tutti - ha concluso - perché solo insieme, facendo squadra, si vince!”

(gelormimi@gmail.com)