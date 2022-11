Elicottero precipita sul Gargano, 7 morti: l'avaria tra Foggia e Isole Tremiti

Il contatto radio si era interrotto una ventina di minikti dopo il decollo da Foggia, per l'elicottero dell'Alidaunia in servizio verso le Isole Tremiti, con a bordo una famiglia slovena con 2 bambini, un medico del 118 (che rientrava a casa) e i due piloti.

Immediate le varie ricerche per individuare l'elicottero che sembrava disperso. Angoscia diffusa durante l'intera mattinata, in cui le cose erano rese complicate dalle cattive condizioni climatiche (un temporale interessava la zona a cui veniva fatto risalire l'ultimo contatto: l'area tra San severo e Apricena).