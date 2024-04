Elio Sannicandro, resta l'interdizione d'un anno dai pubblici uffici

Resta l'interdizione per un anno dai pubblici uffici per Elio Sannicandro, ex direttore generale di Asset Puglia, interdetto a novembre con l'accusa di aver ricevuto tangenti per 60mila euro dall'imprenditore di Lucera (Foggia) Antonio Di Carlo in cambio di appalti. . I giudici hanno rigettato l'appello per la revoca della misura.

Il Tribunale del Riesame di Bari non ha accolto il ricorso in appello presentato dal suo avvocato (Michele Laforgia), sostenenso che: "Risulta provata, a livello di gravità indiziaria", la consegna "di denaro al Sannicandro e il suo interessamento a favore del Di Carlo, con riferimento alle gare bandite per il Dissesto idrogeologico".

Anche i contatti e gli incontri di persona tra Sannicandro e il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'appalto Picone-Lamasinata (poi aggiudicato dall'impresa di Di Carlo) "Non hanno altro significato plausibile che quello di intervenire circa gli esiti delle graduatorie e dell'aggiudicazione".