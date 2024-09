Elly Schlein a Manfredonia apre la Festa regionale del PD Puglia

Con una straordinaria partecipazione, ha preso il via la seconda edizione della Festa de l’Unità del PD Puglia a Manfredonia (Fg), coronata dall'arrivo di Elly Schlein, Segretario Nazionale del partito.







"In questa Festa abbiamo messo al centro i temi della nostra estate militante: la raccolta firme per il referendum contro l’autonomia differenziata, il salario minimo, la sanità pubblica e universale. - ha dichiarato il segretario del PD Puglia Domenico De Santis durante il suo intervento - per la prima volta in Puglia il voto ammnistrativo si è trasformato in Politico, siamo il primo partito in Puglia con il 33,4% e la seconda regione dopo l’Emilia Romagna nei consensi al PD".

"Dopo il grande successo delle Europee - ha aggiunto De Santis - stiamo assistendo ad una partecipazione popolare molto ampia, che non si vedeva da anni. C’è un ritorno all’impegno militante nelle piazze, con le persone in carne e ossa. E la partecipazione alla festa è stata la riconferma".





"Abbiamo bisogno di arricchirci e aprire il partito anche alle forze sindacali, alle associazioni di imprese, ai movimenti femminili e femministe, del terzo settore, donne e giovani che hanno voglia di contare. Abbiamo già costruito una generazione di 40enni nel Pd che si sta facendo conoscere, una classe dirigente incardinata profondamente nella sinistra, nel cattolicesimo-democratico, nel socialismo europeo, nella cultura di partito.”

La presena di Elly Schein a Manfredonia - ha ribadito Raffaele Piemontese - rafforza il fronte che difende l’unirà del Paese sotto l’attacco del disegno spacca Italia dell’autonomia differenziata. Il Sud è questione nazionale".

Nella seconda giornata alle 18.30 previsto l'ascolto le voci di autorevoli Sindaci del centrosinistra, che parleranno della immensa opportunità che il Piano nazionale di ripresa e resilienza rappresenta per i Comuni. Saranno presenti il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il Sindaco di Bari Vito Leccese, la Sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, la Sindaca di Andria Giovanna Bruno e il Sindaco di Gallipoli Stefano Minerva.





La serata proseguirà poi con un momento di approfondimento su un tema che ci sta particolarmente a cuore. In queste settimane tutta la nostra comunità è mobilitata nella campagna contro l’autonomia differenziata: una legge ingiusta, che spacca il Paese e ci mortifica il valore dell’unità nazionale. Se ne discuterà con la Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, il Presidente Michele Emiliano e il parlamentare Ubaldo Pagano.

