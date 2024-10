Emiliano decide un rimpasto in Giunta col recupero di Fabiano Amati

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha assegnato la delega alla Sanità e Benessere animale, Sport per Tutti al vicepresidente Raffaele Piemontese.

Ha nominato Fabiano Amati assessore al Bilancio, Ragioneria, Finanze, Affari Generali.

La delega alla Programmazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione e Europei è stata assegnata all’assessore Alessandro Delli Noci.

La delega alle Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità idraulica, è stata assegnata all’assessore Donato Pentassuglia.

Il Presidente ha trattenuto a se' le deleghe alle Infrastrutture, Difesa del suolo e rischio sismico, Demanio e Patrimonio.





Con una nota in merito diffusa il segretario regionale del PD, Domenico De Santis, ha sottolineato: "Il partito democratico accoglie con soddisfazione la decisone del Presidente Emiliano di affidare al vicepresidente Raffaele Piemontese la delega alla Sanità; una grande responsabilità ma anche un onore per il partito democratico".

"La nostra battaglia sarà concentrata nell’abbattere le liste d’attesa, nel diminuire la mobilità passiva e nel migliorare la sanità territoriale. Si arricchisce la delega all’assessore Donato Pentassuglia con le Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità idraulica. Un grande in bocca al lupo al loro certi che continueranno a lavorare per la nostra regione con dedizione e impegno come fatto finora".

"Il presidente ha completato la giunta regionale con l’ingresso di Fabiano Amati con la delega al Bilancio in rappresentanza di Azione, a cui va il nostro augurio di buon lavoro. Con l’ingresso di Azione la maggioranza si rafforza. Continueremo nelle prossime settimane a lavorare per allargare il fronte progressista con i nostri alleati in particolar modo con gli amici del M5S".





La cosa, però, è decisamente smentita dai vertici di Azione, che inquadrano la nomina assessorile di Amati come intesa personale: “Abbiamo appreso solo dalle agenzie di stampa - hanno dichiarato il capogruppo e commissario regionale di Azione Puglia Ruggiero Mennea e il vice commissario regionale Sergio Clemente -della nomina non concordata con nessun livello, né regionale né nazionale, del nuovo assessore al bilancio nella persona di Fabiano Amati, a cui facciamo i nostri auguri”.

“Auguri di buon lavoro al nostro collega Alessandro Delli Noci che, oltre alle deleghe già assegnategli all’inizio della legislatura, ha ricevuto dal presidente Emiliano la importantissima delega alla Programmazione dei Fondi di sviluppo e coesione e Europei - ha commentato il capogruppo alla Regione di CON, Alessandro Leoci - un riconoscimento all’ottimo lavoro svolto in questi anni e che ci spinge, come gruppo CON, a fare sempre meglio il nostro compito a favore del territorio. Così come fatto fino ad ora, CON proseguirà a fornire il supporto necessario all’esecutivo in termini di idee e risorse per poter raggiungere gli obiettivi che la maggioranza si prefigge in questo scorcio di fine legislatura”.





“Auguri di buon lavoro - ha proseguito Leoci - anche al collega Fabiano Amati la cui nomina ad assessore allarga ufficialmente il perimetro della maggioranza, che avrà così una ulteriore accelerata per un percorso più spedito e ficcante dei lavori del consiglio regionale. Buon lavoro, infine, agli assessori Raffaele Piemontese e Donato Pentassuglia i nuovi impegni che li attendono e che sapranno svolgere con le solita capacità e professionalità che tutti riconoscono loro. Ora che il puzzle di giunta è completo - ha concluso Leoci - è tempo di lavorare pensando solo alla Puglia ed ai pugliesi senza ulteriori distrazioni.





"Da oggi torno a fare l’assessore della nostra Puglia - ha detto Fabiano Amati - farò del mio meglio e non risparmierò energie. Ovviamente. Se la vita concede un onore non puoi prenderti la licenza di disonorarlo. L’assessore nella mia Regione è un ritorno. Lo sono già stato un po’ di anni fa, a partire dal luglio 2009. Quel giorno provai una fortissima emozione e confesso che anche questa volta ho sentito la stessa emozione, così come mi emoziono ancora quando entro nella sala del Consiglio comunale di Fasano, la mia città e il mio nido, che mi vide muovere i primi passi nelle istituzioni".





"Oggi rispetto a ieri - ha aggiunto Amati - l’unica differenza è che so perché mi emoziono: mi emoziono perché ho la possibilità rara di essere tra i cittadini che rappresentano gli altri cittadini, riuscendo a prendersi cura di loro tutte le volte in cui si compie una sforzo d’immedesimazione. Senza immedesimazione, infatti, senza la volontà di camminare con le scarpe degli altri, spesso sentendo tutto il dolore, non c’è politica, non c’è cura e non c’è speranza. Fare in modo che sia ragionevole sperare è un monito che mi porto dietro da quando ho cominciato a fare politica".

"La delega assegnatemi è il Bilancio, cioè il settore della pubblica amministrazione in cui tutte le cose vengono in vita o muoiono, oppure sono controllate per tenerle in salute. E tutto questo applicando una regola ferrea: decidere di spendere o di risparmiare come se ogni soldo fosse il tuo e per il massimo possibile del beneficio per i cittadini".

“ 'La democrazia inizia con la pubblicazione del bilancio comunale sulle mura della casa comunale', scriveva de Tocqueville. Penso che sia veramente così. Torno a fare l’assessore. Rispetto all’altra volta non ci sono più molte persone con cui condividere questa gioia, a cominciare da mio padre, però ci sono tante persone che via via si sono aggiunte. A tutti grazie per esserci. E a chi ha deciso per vari motivi di non esserci più, magari anche per colpa mia, sappia che io li aspetto sempre, a braccia aperte, perché la vita è così breve che non serve mantenersi il male incollato addosso".





"Ringrazio Michele Emiliano per avermi scelto e tutti i miei colleghi Consiglieri regionali, a cominciare da quelli del mio gruppo, e i nuovi colleghi assessori con cui mi ritroverò a condividere questo pezzo di strada. Saluto in attesa d’incontrarli, gli addetti alle pulizie e al decoro, i dipendenti, i funzionari, i dirigenti e il direttore del dipartimento dell’assessorato al Bilancio. Faremo cose belle, statene certi".

"Saluto con gratitudine per i nove lunghi anni assieme tutto il personale della Commissione regionale Bilancio. Penso di poter dire che abbiamo lavorato sodo, con amicizia e con qualche risultato. Grazie al mio staff, pronto a cominciare questa nuova avventura. E grazie a voi, amici dei social, termometro e misura di molte cose, con condivisioni e critiche. Continuate così, perché ora ne ho ancor più bisogo".





"La responsabilità di assessore regionale alla Salute della Regione Puglia è un impegno difficile che onorerò mettendoci il cuore e affrontandolo con umiltà", ha dichiarato da Foggia Raffaele Piemontese, "L’ho accettato pretendendo che sia affrontato con uno sforzo corale, mirato a ottenere risultati concreti e misurabili, anzitutto riducendo le liste di attesa e migliorando l’accesso e il lavoro nei pronto soccorso".

"Con l’ascolto come guida e pensando che al centro ci sono sempre le persone - quelle che hanno bisogno di cura e quelle che curano - affronteremo senza paura le sfide e costruiremo soluzioni per una sanità sempre più efficiente. Ringrazio il presidente Michele Emiliano per la fiducia e ce la metterò tutta".

