Emiliano, il Covid e le Regionali: ‘Coalizione larga e visione lunga’

Michele Emiliano serra le fila e annuncia che il programma della coalizione è pronto per essere presentato nei prossimi giorni: “Sono stati in tanti a partecipare alla sua scrittura. Ringrazio chi è intervenuto al grande evento virtuale del 5 agosto (più di 500!). Grazie a chi ha lasciato la sua idea sul sito www.micheleemiliano.it, e a tutte le associazioni che ci hanno consegnato proposte e priorità”.

“Questa è una campagna elettorale diversa dalle altre per me - ha precisato Emiliano - non posso farla come vorrei perché tutto il giorno sono impegnato a lavoro, per gestire l’emergenza sanitaria in tutti i suoi aspetti”.

“Motivo in più per essere riconoscente a tutta la coalizione che supporta la mia corsa alla rielezione per la presidenza della Regione Puglia. Alle 15 liste che la compongono e che si impegnano a realizzare obiettivi comuni nel segno della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Camminiamo nella stessa direzione, per continuare a cambiare la Puglia e a renderla sempre più bella e forte”.

Tra i temi al centro del dibattito politico il ritorno a scuola e la riapertura post-Covid dei plessi scolastici, con la prospettiva del ritorno di fuoco dei contagi oggetto di una lunga riunione tra Governo e Regioni sulle modalità di riapertura delle scuole italiane: “Gli esperti da mesi ci dicono di farci trovare pronti a una seconda ondata del Covid in autunno - ha dichiarato Emiliano - e questa previsione si basa sul fatto che con l’autunno vivremo di più negli ambienti chiusi, che sono più rischiosi per la diffusione del virus dello stare all’aria aperta”.

“Per questo è molto importante pianificare le mosse da adesso - ha ribadito il Governatore - la scuola è uno degli aspetti più delicati da gestire, perché si resta al chiuso, in tanti, per diverse ore. Anche per questo, le riunioni col Governo continueranno, per capire quali precauzioni adottare”.

“La situazione in Puglia al momento è sotto controllo - ha sottolineato Emiliano - le indagini epidemiologiche ci dicono che la crescita dei contagi è dovuta per la maggior parte a pugliesi rientrati dalle vacanze positivi al Covid, in particolare da Grecia, Malta, Spagna, Croazia. E poi dai contatti stretti (cioè un caso covid che ne contagia altri). Il nostro lavoro non si è fermato un attimo, nemmeno a ferragosto. I dipartimenti di prevenzione delle nostre Asl agiscono come una intelligence per trovare i casi positivi e ricostruire la catena dei contatti. Perché solo così possiamo contenere il propagarsi del virus”.

“Al momento non si registrano in Puglia casi legati alle discoteche. Mentre abbiamo notato che alcuni focolai si creano negli ambienti che sembrano più sicuri, come può essere una festa o una cena di famiglia. Quindi mai abbassare la guardia perché le condotte personali rimangono determinanti. Tre sono le regole, semplici quanto essenziali: uso corretto della mascherina, distanziamento, lavarsi spesso le mani”.

E tra un appuntamento elettorale e una riunione operativa, insieme al Ministro Sergio Costa, Emiliano ha visitato il Parco Nazionale del Gargano e la sede del reparto Carabinieri Biodiversità della Foresta Umbra: “Un luogo che rispecchia un’idea di legalità e di rispetto della bellezza nella quale noi ci riconosciamo - ha puntualizzato - questo è anche il sito Unesco della foresta delle Faggete, che una volta visitato e conosciuto ti entra nel cuore”.

“Così come la cosiddetta Riservetta, l'ex valle da pesca di Manfredonia - ha concluso Emiliano - un’oasi di natura incontaminata, nella zona umida alla foce del Candelaro. In passato amata dall'imperatore Federico II, che oggi è tornata allo splendore, dopo anni di abbandono e attività illecite, grazie all’impegno di Regione Puglia, Consorzio di bonifica della Capitanata e Centro studi naturalistici onlus. Ce la stiamo mettendo tutta per rendere la Puglia ancora più attraente di quanto non lo sia già”.

(gelormini@gmail.com)