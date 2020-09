Emiliano presenta l’Assessore alla Sanità e sente Conte e Zingaretti

Il disegno si è compiuto, ora il progetto potrebbe prendere forma e i pontieri intensificare la loro azione dietro le quinte.

Il risultato elettorale registrato in Puglia diventa catalizzatore di un processo d’intesa, che coinvolgerebbe l’area ‘plurale’ di Michele Emiliano, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte - nella sua veste di soggetto politico, ancorché istituzionale - e il Movimento 5 Stelle, almeno nella sua parte meno integralista: quella consapevole che per fare gli interessi dei pugliesi è meglio e più efficace farlo con responsabilità di governo (quel che accade a Rome ne è testimonianza), che farlo dall’opposizione.

Nelle fasi di resistenza al Coronavirus e in quelle precedenti la campagna elettorale l’ipotesi era leggibile e lo abbiamo scritto. L’impressione era quella di una trama tessuta con garbo e delicatezza - anche per mantenerla sottotraccia - di uno spazio ‘nuovo’ tra il PD e il M5S, per dar vita a una forza politica ‘ponte’, che potrebbe riuscire “a prendere due piccioni con una fava: rafforzare Conte, che formalmente è senza partito, e garantire a Emiliano un’area movimentista più libera, fuori e non lontana dal PD e capace di interloquire con entrambe le forze al di là e al di qua del ponte: a seconda di come la si vuol vedere, un ‘cuscinetto’ o appunto un ‘catalizzatore’.

Le telefonate odierne di Michele Emiliano, all’indomani della vittoria e della riconferma alla presidenza della Regione Puglia, a Nicola Zingaretti e a Giuseppe Conte, è uno dei fili di quella trama piuttosto variegata, che comprende temi sensibili ad ognuno degli attori: la decarbonizzazione, che in realtà “dovrebbe accomunare tutto il campo progressista”; quello della lotta alla xylella e all’allargamento delle fonti idriche per l’Agricoltura; quello della Sanità e dell’ambizione di fare della Puglia e del suo Sistema Sanitario un centro d’attrazione medica, per tutta l’area mediterranea.

Anche per questo, tra un ringraziamento, qualche accenno programmatico e l’analisi a grandi linee del risultato raggiunto in Puglia, Michele Emiliano ha presentato il nuovo Assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, che come già anticipato a legittimato l’incarico preventivato con un’affermazione elettorale significativa, per certi versi sorprendente per un dilettante della politica.

