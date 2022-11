Eolico marino, intesa tra Falck Renewables-BlueFloat Energy e Yilport Taranto

Siglato un Memorandum d’Intesa per l’apertura di un tavolo tra Falck Renewables-BlueFloat Energy con Yilport Taranto S.C.C.T. L’obiettivo è raggiungere un accordo sulle modalità di utilizzazione a titolo esclusivo di un’area del Terminal Multipurpose del Porto di Taranto, per portare avanti le attività legate alle fasi di costruzione e di operatività dei progetti di eolico marino galleggiante che le due società energetiche stanno sviluppando in partnership paritetica. Taranto.eolico.marino3Guarda la gallery L’oggetto del Memorandum è il potenziale utilizzo di un’area del Terminal Multipurpose per lo sbarco, lo stoccaggio, la costruzione e l’assemblaggio delle piattaforme galleggianti e delle turbine eoliche in banchina. Le aziende hanno costituito un gruppo di lavoro che svilupperà in dettaglio i contenuti dell’accordo definitivo per la concreta utilizzazione e valorizzazione dell’area che consentirà a Falck Renewables e BlueFloat Energy di programmare tutte le attività e a Yilport Taranto S.C.C.T di valorizzare l’operatività completa del Terminal. Carlo Carbone, vicepresidente CdA Yilport Taranto S.C.C.T ha sottolineato “L’importanza della sinergia con Falck Renewables e BlueFloat Energy per il Terminal e per l’intero Porto di Taranto. Il progetto valorizza la funzione Multipurpose del Terminal e rappresenta un passo del percorso per riportare il porto di Taranto al ruolo di piattaforma logistica strategica nel Mediterraneo, a supporto del sistema economico italiano valorizzando la filiera locale”. Taranto.eolico.marinoGuarda la gallery “Quello di Taranto - ha commentato Kseniia Balanda, direttore eolico marino Italia della partnership Falck Renewables-BlueFloat Energy - è il primo porto con cui prendiamo un impegno perché l’area jonica, dal punto di vista logistico e strategico, può consentirci di avviare al meglio i cantieri connessi alla realizzazione dei progetti di eolico marino galleggiante in Italia. È nostra intenzione contribuire alla definizione di una strategia per la riconversione e la specializzazione dei porti italiani per questo tipo di impianti, sviluppando filiere locali, posti di lavoro e competenze attraverso formazione e collaborazioni con università e centri di ricerca. Questo è il primo di una serie di impegni che stiamo prendendo con il territorio al fine di co-sviluppare progetti concreti attraverso percorsi condivisi”.

Falck Renewables S.p.A. sviluppa, progetta, costruisce e gestisce impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili con una capacità installata di 1.420 MW nel Regno Unito, Italia, Stati Uniti, Spagna, Francia, Norvegia e Svezia, generati da fonti eoliche, solari, WtE e da biomasse. Il Gruppo è un player internazionale nella consulenza tecnica per l’energia rinnovabile e nella gestione di asset di terzi, attraverso la propria controllata Vector Renewables, che fornisce i servizi a clienti per una capacità installata complessiva di circa 5.300 MW, grazie a un’esperienza maturata in più di 40 Paesi. Inoltre, Falck Renewables fornisce servizi altamente specializzati di energy management e downstream sia a produttori di energia sia a consumatori. Visita www.falckrenewables.com

Falk BlueGuarda la gallery

BlueFloat Energy sviluppa progetti eolici offshore in varie regioni del mondo, attuando la sua visione aziendale: accelerare la diffusione globale dell'eolico offshore come un fattore chiave per la transizione energetica e la crescita economica. Fondata da professionisti delle energie rinnovabili, BlueFloat Energy riunisce un'esperienza senza pari nella progettazione, sviluppo, finanziamento, costruzione ed esecuzione di progetti eolici offshore galleggianti. BlueFloat Energy è supportata da 547 Energy, la piattaforma di investimento per l'energia rinnovabile di Quantum Energy Partners. www.bluefloat.com

Il Gruppo YILPORT Holding è uno degli operatori portuali in più rapida crescita a livello globale, posseduto al 100% da YILDIRIM Holding, la cui mission aziendale è diventare uno dei primi 10 operatori portuali mondiali entro il 2025.

Yilport Taranto S.C.C.T., parte del Gruppo Yilport, è uno dei terminal più vicini alle principali rotte commerciali attraverso Gibilterra e i canali di Suez, al centro del Mediterraneo, e rappresenta il porto di scalo ideale sia per i carichi gateway che transhipment verso l'Europa e il resto del mondo. Yilport Taranto S.C.C.T. offre un'area di 1 milione di metri quadrati, un facile accesso alla rete autostradale e 5 piattaforme ferroviarie attive connesse al sistema ferroviario nazionale che rendono possibile il collegamento del terminal al Nord Europa via terra. Taranto, Italy (yilport.com)

